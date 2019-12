„Mamy konkretne rozwiązania, oni tylko frazesy”. Poseł PiS komentuje spór o sądy

– Siądźmy do jednego stołu, zacznijmy rozmawiać o konkretnych przypadkach, konkretnych propozycjach, rozwiązaniach. Wyjdźmy z bieżącej polityki, bieżącej bijatyki, wejdźmy w poważną dyskusję na temat różnych spraw – mówił w programie „Twój Wybór” w TVP 3 Warszawa poseł PO Michał Jaros. – Widać gołym okiem, że proponujemy konkretne rozwiązania. (…) Z drugiej strony mamy tylko frazesy – odpowiedział mu Piotr Król, poseł PiS.

Pytanie dotyczyło tego, co partie proponują w sytuacji, w której sędziowie nawzajem podważają swoje kompetencje, co prowadzi do chaosu.



– Nie powinniśmy zajmować się reformą sądów od tej strony, co PiS. (…)Siądźmy do jednego stołu, zacznijmy rozmawiać o konkretnych przypadkach, konkretnych propozycjach, rozwiązaniach. Stanąć ponad politycznymi podziałami. Wyjdźmy z bieżącej polityki, bieżącej bijatyki, wejdźmy w poważną dyskusję na temat różnych spraw – odpowiedział Michał Jaros.



Dopytany o konkrety, odpowiedział: „Mamy propozycje takie, żeby przyspieszyć sprawy”. – Nikt nie ma monopolu na prawdę, każdy z nas ma dobre propozycje, tylko kwestia jest tego, byśmy potrafili wymieniać się argumentami – stwierdził.



– My dziś zaproponowaliśmy okrągły stół w sprawie sądownictwa. To jest klincz, który może spowodować, że wyroki będą podważane, stracą obywatele – odniósł się do pytania Miłosz Motyka, rzecznik PSL.

Jak mówił, do stołu mieliby być zaproszeni szefowie klubów parlamentarnych, premier, minister sprawiedliwości, samorządy sędziowskie, organizacje radców prawnych, prezesi SN i TK.Do wypowiedzi odniósł się Piotr Król z PiS.– Widać gołym okiem, że proponujemy konkretne rozwiązania, by jeden sędzia nie negował statusu drugiego. Jutro Sejm będzie pracował nad naszym projektem, można do niego zgłaszać poprawki. Z drugiej strony mamy tylko frazesy – powiedział.