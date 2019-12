Premier: Naszym zobowiązaniem jest, aby armia polska była coraz lepiej uzbrojona

– Naszym zobowiązaniem jest to, aby armia polska była coraz lepiej uzbrojona, wyszkolona, wyćwiczona – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania wigilijnego z żołnierzami jednostek Wojsk Specjalnych w Krakowie.

Premier podczas spotkania wigilijnego z żołnierzami jednostek Wojsk Specjalnych, które odbyło się w siedzibie Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, podziękował zgromadzonym żołnierzom i ich rodzinom za ofiarną służbę i poświęcenie w różnych miejscach na świecie, na misjach.



– Wszystkim żołnierzom, którzy są rozsiani po Polsce, po świecie, życzę, aby te nadchodzące święta były czasem spokoju, radości, wytchnienia, refleksji – podkreślił szef rządu.



Zacytował gen. Stanisława Maczka, który mawiał, że „żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale gdy przychodzi mu ginąć to ginie za Polskę”. – I rzeczywiście nasi żołnierze mają tego świadomość, że we wszystkich miejscach na całym świecie, gdziekolwiek są, pracują dla kraju, walczą dla kraju, jeśli trzeba to oddają życie również dla naszej ojczyzny – dodał premier.



– Naszym zobowiązaniem jest to, aby armia polska była coraz lepiej uzbrojona, wyszkolona, wyćwiczona, żeby nie trzeba było umierać, żeby można było walczyć w profesjonalny sposób, z najlepszym sprzętem o bezpieczeństwo naszej ojczyzny – podkreślił Morawiecki.





Premier @MorawieckiM: Nasi żołnierze, gdziekolwiek są, walczą dla kraju i jeśli trzeba oddają życie dla Ojczyzny. Naszym celem jest, by armia była coraz lepiej wyćwiczona. Żeby nie trzeba było umierać, ale móc walczyć o bezpieczeństwo Polski z najnowszym, najlepszym sprzętem. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 18, 2019

„Jesteśmy na pewno w awangardzie wojsk specjalnych NATO”



Premier podziękował wszystkim jednostkom specjalnym Grom, Formoza, Agat, Nil, Siódma Eskadra, Komandosi, oraz jak dodał wszystkim tym, „którzy walczycie, ćwiczycie się po to, aby zabezpieczać nasze granice i wschodnią flankę NATO”.



– Jesteście nie tylko nieodzownym ogniwem naszego systemu bezpieczeństwa, ale (...) jesteśmy na pewno w awangardzie wojsk specjalnych NATO. To, że nasza sprawność jest przedmiotem zazdrości niejednego kraju Paktu Północnoatlantyckiego jest waszą ogromną zasługą – zaznaczył szef rządu.





Premier @MorawieckiM w #Kraków: Dziękuję służbom specjalnym, że jesteście nie tylko nieodzownym ogniwem naszego systemu bezpieczeństwa, ale że jesteście w awangardzie wojsk specjalnych @NATO. Nasza sprawność jest elementem zazdrości krajów paktu północnoatlantyckiego. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 18, 2019

Premier @MorawieckiM w #Kraków: Dziękuję Wam, wszystkim żołnierzom polskiej armii, za wasz wysiłek, za waszą służbę. Na te Święta życzę wszystkiego najlepszego, żeby Wasza służba przekładała się na bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. ���� — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 18, 2019

Premier @MorawieckiM podczas spotkania wigilijnego z żołnierzami jednostek Wojsk Specjalnych w #Kraków: Dziękuję Wam żołnierze i waszym rodzinom, za ofiarną służbę, za poświęcenie w różnych miejscach na świecie, na misjach. Życzę żeby te święta były czasem refleksji i pokoju. pic.twitter.com/6GugPicZrj — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 18, 2019