Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Pałacu Prezydenckiego

– Druhny i druhowie, dziękujemy, że po raz kolejny Betlejemskie Światło Pokoju niesione przez polskich harcerzy dotarło do Pałacu Prezydenckiego – powiedział prezydent Andrzej Duda, który razem z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przyjął je w środę od harcerzy.

Prezydent Duda wraz z małżonką otrzymali od harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięli udział również członkowie innych organizacji harcerskich i skautowych.



Hasłem tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju jest „Światło, które daje moc”, które nawiązuje do słów Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach w 1979 r.



– To światło daje moc. O tej mocy najlepiej wiedzą harcerze i żeglarze, dla których to światło gorejące gdzieś w ciemności przynosi nadzieję, siłę i wiarę w wytrwanie – powiedział prezydent Andrzej Duda.



– To światło jest zawsze znakiem harcerskiej służby, ona zawsze jest związana ze światłem, z ogniem. Poza tym elementem najważniejszym, jakim jest harcerski krzyż na mundurze, to harcerska watra, ogień, (...) jest elementem magicznym dla harcerzy, ale i najbardziej ceremonialnym i wymownym – dodał prezydent.



Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego odebrali światło z rąk skautów słowackich na Krzeptówkach w Zakopanem w niedzielę rano. Stamtąd rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju. Harcerze rozwiozą je po raz 29.





Polska jednym z ogniw betlejemskiej sztafety



Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano w 1986 r. w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.



Co roku chłopiec lub dziewczynka odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później trafia ono do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.



Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce - w tym roku przypadła kolej na Polaków. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ - do Szwecji.