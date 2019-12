„Nie psuj świąt!”. RPD apeluje o zgodę między rodzicami dla dobra dzieci

Apeluję o zgodę między dorosłymi, między rodzicami w tym świątecznym czasie; dzięki temu dzieci będą miały lepsze święta – powiedział Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. W środę odbyła się konferencja „Nie psuj świąt!” z udziałem Mikołaja Pawlaka oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas której zaprezentowano poradnik dla rodziców „Cztery kroki do silnej rodziny”.

Poradnik ten m.in. zwraca uwagę na wartość zgody w rodzinie, która – jak czytamy w poradniku – powinna być „niezachwianym fundamentem” oraz „bezpieczną przystanią” dla dzieci.



Rzecznik wskazał na „wiele badań m.in. organizacji pozarządowych, które potwierdzają, że demoralizacja dzieci w dużej mierze jest efektem braku odpowiednich wzorców w domu”.



– Chodzi tutaj o nieprawidłowe relacje z rodzicami, którzy się rozwodzą, rozchodzą, wzajemnie porzucają i nie oferują oparcia dzieciom, które szczególnie potrzebują ciepła i bliskości – przekonywał.



– Skupieni na swoich sprawach rodzice często zapominają o dziecku – mówił.



– Dlatego apeluję o zgodę między dorosłymi, między rodzicami w tym świątecznym czasie, bo dzieci są najważniejsze i nie może być takiej sytuacji, żeby w święta płakały, a to się pewnie zdarzy w niejednym domu – mówił Mikołaj Pawlak.

– Chcę mówić o tym głośno, żeby taki apel dotarł do jak największej liczby osób. Być może dzięki temu ktoś się zastanowi i choć jedno lub dwoje dzieci będzie miało lepsze święta, bo rodzice w tym świątecznym czasie, kiedy mają się godzić, faktycznie się pogodzą – przekonywał.

Z kolei socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski zauważył, że „grudzień jest trudnym miesiącem, w którym kumuluje się wiele wydarzeń - koniec roku, rozliczenia, intensywny czas w pracy czy w szkole dzieci”. Jego zdaniem taka kumulacja wywołuje „multum konfliktów”.



– Nawet w rodzinach poprawnie funkcjonujących w tym czasie mogą dziać się pewne spięcia, natomiast w tych rodzinach, które przechodzą kryzysy, to moment eskalacji – mówił Grabowski.



Wskazał również na imprezy związane z końcem roku, często zakrapiane alkoholem, które też nie pomagają w rozwiązywaniu problemów.



Zaznaczył, że najważniejszą rzeczą jest poświęcanie czasu rodzinie. – Po drugie to kwestia zrozumienia, empatii – mówił. Wskazał, że „kryzysy są wpisane w naszą naturę i nie należy się ich obawiać”.



– Są różne, przeżywamy je i przechodzimy do porządku dziennego, a w kryzysie rodzinnym musimy troszkę o siebie zawalczyć – przekonywał.