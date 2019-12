Satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej z polskim oprogramowaniem leci na orbitę

Polscy inżynierowie zaprojektowali i wykonali oprogramowanie dla satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej, który został wyniesiony na orbitę – poinformowała polska firma GMV. To pierwszy tego typu satelita – mobilne laboratorium do testowania na orbicie nowych technologii.

OPS–SAT został wyniesiony na orbitę z Kourou w Gujanie Francuskiej na pokładzie rakiety Sojuz STA/Fregat. Właścicielem misji jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), a satelita będzie kontrolowany z Europejskiego Centrum Operacji Satelitarnych ESOC. Całkowity koszt misji to ok. 2,5 miliona euro – podano w środowym komunikacie firmy GMV Innovating Solutions.



Jak wskazano, w przygotowaniach do misji wzięli udział m.in. polscy inżynierowie z GMV Innovating Solutions, którzy przygotowali i wdrożyli pełne oprogramowanie pokładowe. „Po raz pierwszy zaprojektowany i wykonany w Polsce tzw. flight software dla satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej zostanie uruchomiony na orbicie” – czytamy.



Do zadań warszawskiej firmy w ramach projektu OPS–SAT należało także zaprojektowanie i wdrożenie szeregu systemów, takich jak ADCS (Attitude Determination and Control System), czyli jednego z najważniejszych elementów oprogramowania każdego satelity, który jest odpowiedzialny za prawidłową komunikację z urządzeniem i kontrolowanie trajektorii jego ruchu po orbicie, a także FDIR (Failure Detection Identification and Recovery), umożliwiający monitorowanie parametrów podsystemów satelity, a w razie wykrycia nieprawidłowości – przestawienie go w bezpieczny tryb.

Jak wskazała cytowana w komunikacie inżynier oprogramowania pokładowego w GMV i koordynatorka projektu Krystyna Macioszek, inżynierowie GMV odpowiadali również za integrację „nowego algorytmu kompresji danych POCKET+ oraz przygotowanie standardu protokołu wymiany informacji MOS”.

„Każdy satelita kontrolowany jest z Ziemi za pomocą specjalnego oprogramowania i infrastruktury naziemnej. Jednym z kluczowych celów misji jest zademonstrowanie działania MOS w warunkach operacyjnych w trakcie kontrolowania satelity oraz jego ładunku użytecznego” – wyjaśniła.



Satelita OPS–SAT jest wyposażony w procesor 10 razy mocniejszy od tych używanych obecnie w statkach kosmicznych ESA oraz w zestaw eksperymentalnych podsystemów. Na orbicie biegunowej o wysokości 515 km będzie działał jak laboratorium do testowania m.in. sposobów kontrolowania satelitów i podsystemów pokładowych. Pozwoli to firmom na sprawdzenie działania nowych technologii na pokładzie małego satelity, zanim zostaną zastosowane w większych i bardziej kosztownych projektach.



GMV Innovating Solutions to warszawska firma IT specjalizująca się w sektorze kosmicznym. Dostarcza produkty, usługi i rozwiązania informatyczne w takich obszarach sektora kosmicznego, jak m.in. systemy naprowadzania, nawigacji i sterowania (GNC/AOCS), analiza misji, oprogramowanie pokładowe, systemy przetwarzania danych z satelitów obserwacyjnych czy naziemne stacje kontroli i monitoringu satelitów.