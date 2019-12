Oszczędności, domy, samochody. Opublikowano oświadczenia majątkowe posłów

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano w środę oświadczenia majątkowe posłów. Wynika z nich, że premier Mateusz Morawiecki zgromadził ponad 5 mln zł, lider PO Grzegorz Schetyna – 200 tys. zł, a szef SLD Włodzimierz Czarzasty – ponad 155 tys. zł.

Premier Mateusz Morawiecki zgromadził w polskiej walucie około 5,1 mln zł.



Szef rządu jest właścicielem domu o powierzchni około 150 m kw. o wartości około 1,9 mln zł, a także mieszkania o powierzchni 72,4 m kw. o wartości 1,1 mln zł. Ponadto, Morawiecki jest właścicielem domu o powierzchni 100 m kw. o wartości około 3-3,5 mln zł, a także połowy segmentu szeregowego. Przybliżona wartość połowy szeregówki to około 600 tys. zł. Premier ma też działkę rolną o powierzchni 2 ha o wartości około 200 tys. zł.



Z tytułu wynagrodzenia z KPRM Morawiecki otrzymał 208 tys. zł.



Jeśli chodzi o mienie ruchome, Morawiecki wpisał do oświadczenia meble i zabudowę o wartości około 330 tys. zł oraz sprzęt techniczny warty około 20 tys. zł.



Premier ma również uprawnienie do akcji Santandera o wartości do 350 tys. zł, pożyczył też swojej siostrze około 300 tys. zł.





Z oświadczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wynika, że ma odłożone ponad 82 tys. zł. Jest też współwłaścicielem – w 1/3 – domu o powierzchni 150 m kw. o wartości ok. 1,5 mln zł.



Z oświadczenia wynika, że szef PiS w minionym roku otrzymał tytułem uposażenia poselskiego 110 tys. 898,20 zł, nieco ponad 30 tys. zł tytułem diety poselskiej, a także 79 tys. 483,56 zł emerytury ZUS.



Kaczyński wykazał w oświadczeniu, że ma zaciągnięty kredyt, z którego pozostało mu do spłaty ok. 109 tys. zł. Kredyt został zaciągnięty na " opiekę nad chorą mamą i koszty związane z jej upamiętnieniem".





Lider PO Grzegorz Schetyna zgromadził w polskiej walucie 200 tys. zł.



Schetyna jest współwłaścicielem domu o powierzchni 240 m kw. o wartości 1 mln 200 tys. zł, a także mieszkania o powierzchni 54 m kw. o wartości 350 tys. zł. Ponadto Schetyna jest współwłaścicielem trzech innych mieszkań: o powierzchni 33,6 m kw. (o wartości 239 tys. zł), o powierzchni 32,8 m kw. z miejscem garażowym (239 tys. zł i 29 tys. zł) oraz o powierzchni 36,3 m kw. (prawie 276 tys. zł).



Z tytułu diety poselskiej, Schetyna otrzymał blisko 30 tys. zł, ponad 132 tys. uposażenia poselskiego, a 12 tys. z tytułu najmu nieruchomości.



Szef PO ma dwa samochody – BMW z 2008 r. oraz BMW z 2017 r. w leasingu.





Wicemarszałek Sejmu i kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska zadeklarowała w oświadczeniu, że wspólnie z mężem zgromadziła ponad 178 tys. zł. Posiada też jedną imienną akcję Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze, wartą 100 zł.



Kidawa-Błońska wspólnie z mężem mają dom o powierzchni niemal 143 m kw. znajdujący się na działce o powierzchni 1415 m kw.. Nieruchomość wyceniła na ok. 640 tys. zł.



Posłanka podała też, że wspólnie z mężem są współwłaścicielami domu z 1926 r. Jak czytamy w oświadczeniu 1/2 własności domu o powierzchni 438 m kw. wyceniła na ok. 700 tys. zł.



Kidawa-Błońska otrzymała ponad 30 tys. zł nieopodatkowanej diety parlamentarnej, niemal 159 tys. zł tytułem wynagrodzenia z Kancelarii Sejmu oraz 68,58 zł z tytułu praw autorskich.



Posłanka wpisała do oświadczenia pamiątki rodzinne, warte ponad 10 tys. zł, a także dwa auta – Volvo XC70 z 2002 r. i VW Phaeton z 2004 r.



Ponadto podała, że ma kartę kredytową z limitem 15 tys. zł i kredyt konsumpcyjny na 50 tys. zł.





Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty zgromadził ponad 155 tys. zł oraz ponad 1000 euro. Ponadto Czarzasty ma ponad 30 tys. akcji MUZA S.A. w Warszawie na kwotę 85,5 tys. zł.



Czarzasty jest właścicielem połowy domu o powierzchni 255,51 m kw. o wartości 1 mln 200 tys. zł, a także mieszkania o powierzchni 35,2 m kw. o wartości 300 tys. zł. Lider SLD zadeklarował też, że jest właścicielem połowy nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,49 ha o wartości 2 mln.



Szef SLD prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której osiągnął przychód ponad 460 tys. zł (dochód - ponad 430 tys. zł). Do listopada 2019 r. Czarzasty zasiadał w zarządzie PDK S.A. z siedzibą w Warszawie; z tego tytułu otrzymał 36 tys. zł. 20 tys. zł pozyskał z tytułu wynajmu mieszkania.



Ponadto, Czarzasty wpisał do swojego oświadczenia m.in. jacht motorowy, obrazy, bibliotekę, złota i srebra. W 2011 r. Czarzasty zaciągnął kredyt na ponad 312 tys. zł; do spłaty pozostało mu ponad 62 tys. euro.





Lider Lewicy Razem Adrian Zandberg zgromadził 8 tys. zł. Jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 95,4 m kw. o wartości 1 mln 50 tys. zł. Jako członek zarządu krajowego Razem uzyskał dochody ponad 49 tys. zł.



Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zgromadził około 11 tys. zł, a 5 tys. zł w funduszu inwestycyjnym.



Kosiniak-Kamysz jest właścicielem mieszkania o powierzchni 86,24 m kw. o wartości około 600 tys. zł. Ponadto szef PSL jest właścicielem działki rolnej – o powierzchni 0,2 ha (o wartości około 26 tys. zł) oraz połowy działki rolnej o powierzchni 0,16 ha (o wartości 20 tys. zł). Ponadto, Kosiniak-Kamysz ma działkę budowlaną o powierzchni 754 m kw. o wartości około 200 tys. zł oraz garaż o powierzchni 25 m kw. o wartości 50 tys. zł.



Do końca sierpnia 2019 r. Kosiniak-Kamysz uzyskał dochód ponad 62 tys. z tytułu uposażenia poselskiego i ponad 19 tys. zł diety parlamentarnej. Szef ludowców dostał też dwie darowizny - po 10 tys. zł od siostry i od rodziców. Z kolei w 2018 r. Kosiniak-Kamysz uzyskał ponad 110 tys. zł uposażenia poselskiego, ponad 29 tys. diety parlamentarnej oraz 1500 zł z tytułu sprzedaży udziału 1/2 w samochodzie osobowym.



Prezes PSL ma Volkswagena Passata 1,9 z 2012 r.



Kosiniak-Kamysz podał, że ma kartę kredytową z limitem 10 tys. zł i kredyt konsumpcyjny na 40 tys. zł.





Szef ruchu Kukiz'15 – Paweł Kukiz zadeklarował, że ma odłożone nieco ponad 8 tys. zł. Ma ponadto dom o powierzchni 450 m kw. wart 1,5 mln zł oraz spółdzielcze prawo własności mieszkania o powierzchni 36 m kw. wartego 350 tys. zł. Kukiz podał, że jest też właścicielem łąki o powierzchni 0,6 hektara, którą wycenił na 15 tys. zł.



Kukiz podał w oświadczeniu, że jest członkiem zarządu - od 9 grudnia 2015 r. - Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15, ale z tego tytułu nie osiągnął żadnego dochodu. Natomiast z nieopodatkowanej diety poselskiej otrzymał niemal 20 tys. zł. Polityk wskazał, że z tytułu uposażenia otrzymał przeszło 78 tys. zł. Ponadto z tytułu praw autorskich i wykonawczych otrzymał ponad 170 tys. zł. Kukiz wpisał też do oświadczenia dochód żony, który wyniósł niemal 52 tys. zł. Ponadto Kukiz jest właścicielem Audi Q7 z 2009 r.



Z oświadczenia wynika też, że zaciągnął on kredyt hipoteczny na budowę domu. Jak podał z 600 tys. zł kredytu pozostało mu do spłaty ponad 276 tys. zł.