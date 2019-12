Wracają manify przeciwko zmianom w sądach. „Emblematy partyjne zostawcie w domu”

Po godz. 18 w różnych miastach Polsce rozpoczęły się manifestacje przeciwko zmianom w sądownictwie. W Warszawie demonstrujący zgromadzili się pod Sejmem, w innych miejscowościach – najczęściej pod siedzibami sądów. Organizator jednej z manifestacji, stowarzyszenie sędziowskie „Iustitia”, podaje na stronie wydarzenia, że akcja ma charakter obywatelski i prosi uczestników: „partyjne emblematy zostawcie w domu”.

Protest pod hasłem „Dziś sędziowie – jutro ty” zorganizowało kilkanaście środowisk związanych z sądami i opozycją – w tym m.in. Komitet Obrony Demokracji, stowarzyszenia sędziowskie „Iustitia” i „Themis”, stowarzyszenie prokuratorów „Lex Super Omnia”, Obywatele RP i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.



Rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Bartłomiej Przymusiński powiedział, że protesty mają uświadomić Polakom, iż „zamyka się dziś usta sędziom”.



– Logika tego, co się dzieje, prowadzi do tego, że dziś zamyka się usta sędziom, jutro zamknie się usta wolnym mediom, a pojutrze ludzie będą bali się żartować w tramwaju – dodał.



W Warszawie demonstranci zgromadzili się pod budynkiem Sejmu. Są wśród nich m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, były prezydent Bronisław Komorowski, były szef NIK Krzysztof Kwiatkowski. Protestujący trzymają transparenty z hasłami: „Cześć i chwała sędziom niezłomnym”, „Niezależne sądy prawem każdego obywatela”, „Konstytucja”. Demonstrujący mają wiele flag UE. Niosą także kilkunastometrową flagę Polski.



Na scenach wystąpią sędziowie i prawnicy



Protesty zapowiedziano w miastach w całej Polsce, a także pod polskimi ambasadami w Brukseli i Londynie oraz polskim konsulatem w Nowym Jorku. Organizatorzy podkreślili, że akcja ma charakter obywatelski, a głos podczas protestów mają zabrać sędziowie i prawnicy.

Demonstracje zostały zorganizowane m.in. w geście sprzeciwu wobec obszernego projektu nowelizacji przepisów dotyczących ustroju sądów, który posłowie PiS złożyli w Sejmie w zeszłym tygodniu. Jego pierwsze czytanie prawdopodobnie odbędzie się w czwartek.



Projekt zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym.



„Nie godzimy się na łamanie zasady trójpodziału władz i represje wobec sędziów stosujących przepisy prawa europejskiego! Sędziowie, prokuratorzy, mieszkańcy i mieszkanki Polski, ruchy i organizacje społeczne - solidarnie stajemy w obronie niezawisłości polskiego wymiaru sprawiedliwości i fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa, w tym prawa każdego i każdej z nas do niezależnego od politycznych nacisków i represji sądu” – czytamy na stronie organizatorów protestów.



Wśród krytyków projektu: RPO, Sąd Najwyższy i Komisja Europejska



Projekt, o którym mowa, jest krytykowany przez opozycję, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także środowiska sędziowskie. W poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand poinformował, że KE będzie analizować go pod kątem zgodności z unijnymi zasadami dotyczącymi niezależności w wymiarze sprawiedliwości.

#wieszwiecej Polub nas

W liczącej ponad 40 stron opinii Sądu Najwyższego do projektu stwierdzono, że jego filozofia wpisuje się w logikę, jaką kierowano się przy wprowadzaniu stanu wojennego.

Jak napisano, sprzeczność między prawem polskim a unijnym, jaką projektodawca zamierza wywołać, z dużym prawdopodobieństwem może prowadzić – w dłuższej perspektywie – do konieczności opuszczenia Unii Europejskiej.



Do projektu sporządzona została też opinia Biura Analiz Sejmowych, w której stwierdzono, że proponowane przepisy dotyczące spraw dyscyplinarnych rodzą poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów.



Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami, że autorzy projektu przygotowali poprawki wychodzące naprzeciw krytycznej opinii BAS. Politycy PiS wielokrotnie podkreślali jednak, że podobne rozwiązania do przedstawionych w projekcie obowiązują m.in. we Francji.