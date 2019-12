Lewica i Konfederacja wyjątkowo zgodne. „Polacy powinni móc rekreacyjnie zapalić skręta”

Rozpoczął działalność parlamentarny zespół ds. legalizacji marihuany. Zasiadają w nim parlamentarzyści Lewicy, jedna posłanka partii Zieloni i jeden poseł Konfederacji. – Dorośli Polacy mogą decydować, kiedy i ile alkoholu wypić. Pijemy więcej alkoholu niż w czasach PRL. Dorośli Polacy powinni również móc rekreacyjnie czasami zapalić skręta – powiedziała portalowi tvp.info posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska, która zasiada w zespole.

W zespole, który zebrał się po raz pierwszy, zasiada 12 posłów. Przewodniczącą została Beata Maciejewska z Lewicy. To z jej klubu parlamentarnego wywodzi się większość członków. Są to: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Paulina Matysiak, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Marcelina Zawisza, Krzysztof Śmiszek, Joanna Scheuring-Wielgus, Monika Pawłowska, Andrzej Rozenek i Adrian Zandberg.



Sekretarzem zespołu została Urszula Zielińska, która jest członkiem klubu Koalicji Obywatelskiej, ale działa w partii Zieloni. Przedstawicielem Konfederacji w zespole ds. legalizacji marihuany jest Dobromir Sośnierz.



– Ja jestem zakamieniałym wrogiem alkoholu, marihuany, narkotyków wszelkich, tytoniu. Jestem absolutnym abstynentem. Nie oznacza to, że nie będę walczył o prawo innych do robienia rzeczy, które mi się nie podobają i uważam je za głupie. To jest ich wolność, ich ciało, ich prawo decydowania o sobie, dlatego zapisałem się do zespołu – mówił nam Sośnierz.



O depenalizacji marihuany jest gotowy rozmawiać Grzegorz Braun z Konfederacji. Pod warunkiem jednak, że „społeczeństwo nie będzie ponosiło kosztów czyjejś prywatnej nierozwagi”, czyli np. leczenia.

– Dla nas, wolnościowców, jest pewnym absurdem to, że mamy 24 godziny na dobę sklepy, w których można nabyć jedną substancję służącą intoksykacji, a inne substancje są wystawione poza nawias – mówił Braun.

– Lewica mówi: mój brzuch, moja sprawa. Wydaje mi się, że to ma zastosowanie właśnie tutaj. Każdy powinien móc kupić leki bez recepty, a jeśli ma na to ochotę, na własny rachunek zażywać takie substancje, jakie on sam uzna za stosowne i ponosić tego pełną odpowiedzialność – stwierdził poseł Sośnierz.



Czy parlamentarzysta ma na myśli marihuanę, czy także inne substancje? – Nie, no wszelkie – odpowiedział poseł Konfederacji. Braun zaznaczył, że być może stanowisko posła Sośnierza „nie będzie podzielane przez wszystkich członków koła Konfederacji”.



Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy zapewniła, że zespół podejmie decyzję, czy złożyć projekt w sprawie depenalizacji, czy legalizacji marihuany. – Najważniejsze jest to, że ludzie nie mogą iść do więzienia za to, że chcą zapalić skręta – stwierdziła.



Zdaniem Tadeusza Cymańskiego z Prawa i Sprawiedliwości są ważniejsze sprawy niż marihuana.



– Są poważne problemy i sprawy, które są ważne. Ja szanuję to, ale nie nadawałbym temu nadmiernej wagi. Jest kilka ważniejszych spraw w tej chwili. To mnie nawet nie interesuje. Przepraszam zwolenników marihuany – powiedział poseł PiS.