Zdrojewski: Prawybory były niepotrzebnym nieszczęściem, osłabiły Kidawę-Błońską

Żałuję, że przydarzyło nam się nieszczęście w postaci tej niepotrzebnej rywalizacji – ocenia przeprowadzone prawybory w PO senator i kandydat na nowego szefa tej partii Bogdan Zdrojewski. Nazywa je także „niezbyt dobrze wyreżyserowanym spektaklem”, który spowodował pęknięcie w szerokim elektoracie Platformy. Polityk ocenia jednak, że zwyciężczyni tej rywalizacji, Małgorzata Kidawa-Błońska odrobi poniesione „koszty prawyborów” dzięki swojej „arystokratyczności”, która – jak stwierdził Zdrojewski – przypomina „arystokratyczność Paderewskiego”.

– (Kidawa-Błońska) może być na salonach, ale i tak najważniejszy jest ten obywatel, który ma najgorzej, najtrudniej. Chodzi o umiejętność dostrzegania i pochylenia się nad losem tych, którzy mają biedniej, trudniej, gorzej – mówi w wywiadzie dla gazeta.pl Zdrojewski.



Polityk był pytany m.in. o przeprowadzone w Platformie Obywatelskiej i zakończone w sobotę prawybory. Na konwencji krajowej PO, zdecydowano, że Kidawa-Błońska będzie kandydatką ugrupowania na prezydenta. Głosowało na nią 345 delegatów, z kolei na jej kontrkandydata, prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka – 125.



Zdaniem Zdrojewskiego prawybory były „spektaklem pełnym pewnej sztuczności i gry pozorów , który powinien się jak najszybciej skończyć”. Na tym „przedstawieniu” ucierpiało głównie lewe skrzydło PO – dodaje.



– Prawybory i towarzysząca im debata spowodowały pęknięcie w szerokim elektoracie Platformy. Nasze lewe skrzydło bardzo wyraźnie opowiedziało się za Jaśkowiakiem. Ono dziś lekko krwawi – komentuje portalowi gazeta.pl senator.

Jak jednak ocenia, debata, która w ostatnich tygodniach przetoczyła się przez PO, osłabiła nie tylko lewicowych sympatyków partii, ale także zwycięską kandydatkę. – Wyszła z tego obronną ręką, ale nie bez strat. Teraz musimy te straty jak najszybciej nadrobić – stwierdził.



Na „odrobienie strat” – jak mówi Zdrojewski – PO ma kilka miesięcy, które zostały do wyborów prezydenckich. Zauważa jednak, że teraz Kidawa-Błońska dźwiga „pewien, kompletnie niepotrzebny, koszt prawyborów”.



Senator Zdrojewski nie ukrywa też, że on sam głos oddał właśnie na Kidawę-Błońską, a nie Jacka Jaśkowiaka, którego oceniano jako „kandydata z koperty” namawianego do startu przez Grzegorza Schetynę.



– Jestem przekonany, że wynik Kidawy-Błońskiej oznacza bardzo poważne osłabienie obozu Grzegorza Schetyny. To jest to drugie przesłanie, które płynie z naszych prawyborów – zaznacza.

Prawybory to zresztą nie jedyny problem, z którym zmaga się PO. Przed ugrupowaniem wybory nowego szefa na początku przyszłego roku. Jednym z kandydatów jest właśnie Bogdan Zdrojewski, zagorzały krytyk Schetyny.

Jak mówi portalowi gazeta.pl senator, „albo będą zmiany, albo w końcu jako partia znikniemy”.



– Jeśli Kidawa-Błońska ma wygrać wybory prezydenckie, to za jej plecami jako szef PO nie powinien stać Grzegorz Schetyna – podkreśla Zdrojewski i dodaje, że jeśli obecny szef partii nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję, to z pewnością „do końca będzie walczyć o zachowanie wpływów w partii”.



W jaki sposób? Schetyna może np. przekazać poparcie Borysowi Budce – ocenia senator PO. Jego zdaniem lider PO mógłby szukać kandydata, który „będzie mu gwarantować zachowanie wpływów w Platformie”.



– To byłby także wyraz wdzięczności za wycofanie się z rywalizacji w poprzednich partyjnych wyborach – zauważa.



– Jeśli wszystko zostanie po staremu, przegramy z kretesem najpierw wybory prezydenckie, a potem przyszłość Platformy – dodaje Zdrojewski.