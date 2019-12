„Mówią o trójpodziale władz, a chcą być trzema władzami naraz”

– Trójpodział władzy polega na tym, że jedna władza uchwala prawo, inna władza je wykonuje, a trzecia władza, czyli sądownicza, ocenia, czy to stosowanie prawa jest prawidłowe. Niestety, niektórzy sędziowie roszczą sobie prawo do tego, by być trzema władzami naraz – mówił w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Środowiska opozycyjne manifestują dziś przeciwko zmianom w sądownictwie.

Wojna o sądy. Jest pomysł na kompromis Nowa Krajowa Rada Sądownictwa i dobrowolna weryfikacja sędziów to pierwszy krok do osiągnięcia kompromisu w wyniszczającym sporze – informuje... zobacz więcej

– Widzimy, że niektórzy sędziowie nie stosują się do uchwalanych ustaw, a przypominam, że trójpodział władzy polega na tym, że jedna władza uchwala prawo, inna władza je wykonuje, a trzecia władza, czyli sądownicza, ocenia, czy to stosowanie prawa jest prawidłowe – mówił Kaleta.



– Niestety niektórzy sędziowie roszczą sobie prawo do tego, by być trzema władzami na raz. Do tego, że Polacy mogą dokonywać wyborów, przedstawiciele wyborców mogą uchwalać prawo, ale na końcu sędzia, według własnego uznania, może oceniać, co jest prawem, a co nie. To jest niedopuszczalne, to prowadzi do próby zmiany ustroju z demokracji na sędziokrację – dodawał.



Jego zdaniem przepisy proponowane przez PiS „mają uporządkować, ustabilizować system”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

– One dążą wyłącznie do tego, by sędzia, który ma powołanie od prezydenta nie mógł mówić o drugim sędzim, że nie jest sędzią. Jeśli przyjmiemy logikę, którą prezentują w ostatnich tygodniach niektórzy sędziowie, każdy wyrok, każde postanowienie sądu, które zostało wydane w ostatnich 30 latach, może być uznany za niebyłe. Alimenty, rozwody, spadki – wszystko to, co robiły sądy, może być uznane za fakt, który nigdy nie miał miejsca – mówił Kaleta.Jak dodał, jest to „bardzo niebezpieczne dla stosunków prawnych w Polsce i my jako ustawodawca musimy zapewnić bezpieczeństwo obywatelom”.