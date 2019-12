Zdrojewski walczy o władzę w PO. „Specjalizuję się w pokonywaniu kryzysów”

Kandydat na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski obawia się zniknięcia tej partii ze sceny politycznej. Senator sugeruje, że jego wygrana w partyjnych wyborach to szansa na ratunek dla ugrupowania. – Startuję na szefa PO, aby uratować sytuację. Specjalizuję się w jakimś sensie w pokonywaniu kryzysów, rozmaitych kryzysów. Międzyludzkich, politycznych, czasami organizacyjnych – powiedział portalowi tvp.info.

– Mam w sobie spore predyspozycje do tego, aby łagodzić spory, likwidować stany kryzysowe, wyprowadzać z trudnej sytuacji rozmaite podmioty i taką rolę, taką funkcję przypisuję sobie na dziś – dodał senator.



Czy takie słowa to znak, że PO jest w głębokim kryzysie? – Platforma doszła do ściany, jeżeli chodzi o pewne własne możliwości, własną energetyczność. Także pewne sprawy organizacyjne, także przekazy. Uważam, że utraciła pewną część wiarygodności. To jest do odzyskania, ale nie stanie się samo – odpowiedział Zdrojewski.



Wcześniej w rozmowie z Gazeta.pl senator pesymistycznie oceniał przyszłość jego partii pod wodzą obecnego szefa. Krytykował ostatnie kampanie wyborcze PO.

– Jeśli Kidawa-Błońska ma wygrać wybory prezydenckie, to za jej plecami jako szef Platformy nie powinien stać Grzegorz Schetyna – mówił. – Albo będą zmiany, albo w końcu jako partia znikniemy – przewidywał.

Politycy PO kojarzeni ze Schetyną niechętnie komentują słowa Zdrojewskiego.



– Kto będzie szefem Platformy zdecydujemy 25 stycznia. Wtedy zarówno pan Bogdan Zdrojewski, ja i każdy członek Platformy będziemy mogli ocenić przywództwo Grzegorza Schetyny i wybrać nowe władze – mówił poseł KO Marcin Kierwiński.



Senator PiS Jan Maria Jackowski spodziewa się wielkiej rekonstrukcji opozycji po wyborach prezydenckich. – Wszystko wskazuje na to i mam nadzieję, że Andrzej Duda uzyska reelekcję. Wtedy po stronie opozycji będą następowały zjawiska zmierzające do przemodelowania tych partii politycznych – stwierdził.



O fotel szefa PO poza Zdrojewskim zamierzają ubiegać się Borys Budka, Joanna Mucha. Podobny ruch rozważa też Bartosz Arłukowicz. Dotychczasowy przewodniczący Grzegorz Schetyna poinformował, że decyzję o ewentualnym starcie ogłosi w styczniu.