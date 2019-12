Komorowski: Nie ułaskawiłbym Śpiewaka

– Namawiałbym go (Jana Śpiewaka), żeby przeprosił osobę, którą niesłusznie pomówił, oczernił i przegrał dwa procesy w sądzie. To nie jest wyrok, który oznacza dla pana Śpiewaka, który jest młodym człowiekiem, jakieś załamanie życiowe – powiedział wp.pl Bronisław Komorowski. Były prezydent zadeklarował, że nie ułaskawiłby skazanego działacza miejskiego, gdyby ten zwrócił się do niego z takim wnioskiem.

Na pytanie, czy ułaskawiłby Jana Śpiewaka Komorowski odpowiedział, że nie.



– Nie może być tak, że jeśli ktoś – w jakiejś ważnej sprawie społecznej – skrzywdzi drugiego człowieka, kogoś oczerni, to zasługuje na szacunek. Zasługuje na dobrą radę: przeproś, młody człowieku, jeżeli kogoś oczerniłeś niesłusznie – dodał.



Jan Śpiewak został prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej. Uzasadnienie wyroku było niejawne.



Śpiewak krytykował publicznie Górnikowską w związku z reprywatyzacją jednej z kamienic i działalnością prawniczki z lat 2008-11, kiedy była kuratorem właściciela budynku, który – jak się okazało – nie żył od 1959 r.

Śpiewak zapowiedział, że prawdopodobnie złoży wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie. W niedzielę doszło do spotkania prezydenta i działacza. Prezydent w poniedziałek powiedział dziennikarzom, że jeżeli odpowiedni wniosek zostanie złożony, to „sprawa będzie wnikliwie zbadana”.