Tusk nie wierzy w polexit, ale poseł KO brnie: „Może być tak, że Polska z Unii wyleci”

Choć od kilku dni opozycja po raz kolejny mówi o polexicie, szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk na spotkaniu we Wrocławiu stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość nie zdecyduje się na taki ruch. Mówił natomiast o „wypierPolu”. – To znaczy, że nie tyle może być polexit, czyli świadome wychodzenie, do którego pewnie dąży Jarosław Kaczyński, ale może być tak, że Polska z Unii po prostu wyleci – powiedział portalowi tvp.info poseł KO Marcin Kierwiński.

Temat polexitu wraca jak bumerang przy okazji reformy wymiaru sprawiedliwości. Tym razem pretekstem są projekty PiS dotyczące sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.



– Polsce nie grozi polexit na wzór tego, co się stało w Wielkiej Brytanii. W przypadku rządów PiS nie sądzę, żeby Kaczyński decydował się na hasło polexitu, biorąc pod uwagę, jak duży odsetek Polaków uważa, że nasze miejsce jest w Unii Europejskiej – mówił Tusk.



– Ktoś powiedział: tu żaden polexit nam nie grozi, tylko „wypierPol” – stwierdził były przewodniczący rady europejskiej. Chwilę później dodał, że takie wypowiedzi nie są do końca uzasadnione, bo „nikt nas z UE nie wyrzuci”. Polsce ma za to grozić obecność na obrzeżach wspólnoty.



Jak informuje Wirtualna Polska, Tusk powołał się na słowa Ahmeda Goldsteina.



– Czy po brexit nastąpi wypierPol? Ja już sobie znalazłem kogoś, z kim mogę się ożenić i dostać obywatelstwo cywilizowanego kraju. A wy? – napisał na Twitterze w 2016 r. Goldstein przedstawia się na profilu jako „irański artysta żydowskiego pochodzenia”.

Politycy PiS mówią o niepotrzebnym straszeniu społeczeństwa i próbie podsycania nastrojów, która zbiega się z protestami w obronie sędziów. – Donald Tusk powinien nie dolewać oliwy do ognia, tylko powinien oliwę wykorzystać, żeby ją lać na rany i łagodzić wzburzone fale w ojczyźnie – stwierdził poseł PiS Tadeusz Cymański.

Parlamentarzysta zasugerował, że gdyby sytuacja była tak kryzysowa, to sam Tusk wróciłby do kraju, a nie zajął kolejne stanowisko w Brukseli.



– Jeżeli tak mówi o dyktaturze i problemach, to powinien stanąć na czele, być osobistym przykładem. A co wybrał? Niech każdy sobie odpowie, dlaczego woli być w strukturach europejskich – stwierdził Cymański.



– Polska jest zbyt ważnym krajem i zbyt dużym krajem, żeby jego wyrzucenie w ogóle było możliwe. To jest bazowanie na pewnej niewiedzy części społeczeństwa – mówił senator PiS Jan Maria Jackowski.



Mimo tego, że w polexit i wyrzucenie Polski z UE nie wierzy Donald Tusk, przekaz ten jak mantrę powtarzają politycy Koalicji Obywatelskiej.



– Polexit, czyli wyjście Polski ze struktur unijnych, niestety staje się coraz bardziej realne. Projekt ustawy represyjnej, kneblującej środowiska sędziowskie jest wprost niezgodny z przepisami traktatowymi – powiedział poseł KO Arkadiusz Myrcha.

Posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska spodziewa się najgorszego. – Pakiet o sądach prowadzi do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej. Dla Jarosława Kaczyńskiego wolna Polska to zupełnie inny kraj niż kraj europejski – stwierdziła.



Czy w takim razie opozycja jest zdeterminowana i podobnie jak trzy lata temu zablokuje mównicę w Sejmie? – Nie wiem, co się będzie działo wieczorem. Byłam tu wtedy, obserwowałam, co się działo. Trudno powiedzieć, co posłowie postanowią po tym, co zaproponuje PiS – odpowiedziała Prokop-Paczkowska.



Poseł Robert Kropiwnicki z KO liczy na to, że PiS sam wycofa się z projektu o sądach. Co jeśli tak się nie stanie? – Będziemy protestować przeciwko temu złemu projektowi – stwierdził. Nawet w święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowy Rok? Na to pytanie poseł Kropiwnicki już nie odpowiedział. Uśmiechnięty odszedł od naszej kamery.