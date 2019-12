Senat odrzucił ustawę podnoszącą akcyzę na alkohole i wyroby tytoniowe

Senat odrzucił w środę nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, podnoszącą o 10 proc. stawki tego podatku na alkohole i wyroby tytoniowe. Wniosek o odrzucenie ustawy złożyli we wtorek senatorowie KO, w środę poparła go komisja budżetu i finansów publicznych.

Za odrzuceniem nowelizacji głosowało 51 senatorów, przeciw było 46, nikt nie wstrzymał się od głosu.



Tym samym nie został uwzględniony wniosek Grzegorza Biereckiego (PiS), by ustawę przyjąć bez poprawek, ani zarekomendowane wcześniej przez komisję budżetu i finansów publicznych poprawki, które mówiły o 3 proc. wzroście akcyzy i przedłużeniu vacatio legis podwyżek.



Uchwałą Senatu zajmie się teraz Sejm, który może ją odrzucić.



Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (KO) tłumaczyła wniosek o odrzucenie ustawy obawami, że ani jedna złotówka pochodząca ze wzrostu akcyzy nie trafi na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, np. na walkę z chorobami nowotworowymi.



– Znając możliwości, wiedząc na jak różnorodne przedsięwzięcia wydawane są pieniądze, obawiając się, że na przykład 1,7 mld zł może być skierowane na podreperowanie budżetu telewizji publicznej, którą kieruje pan Kurski, w związku z tymi obawami wszystkimi i jeszcze wieloma innymi, zdecydowaliśmy się złożyć wniosek o odrzucenie ustawy – mówiła.





Proponowane stawki



Jak szacuje rząd, wskutek zaproponowanych zmian np. półlitrowa butelka wódki mogłaby podrożeć o ok. 1,4 zł, cena półlitrowej puszki piwa (o ekstrakcie 12 st. Plato) podrożałaby o ok. 0,05 zł (z VAT-em ok. 0,06 zł).



Wina o poj. 0,75 l mogą podrożeć o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł), a napoje fermentowane, np. wina owocowe o poj. 0,75 l - o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł). Natomiast tzw. wyroby pośrednie, np. wina porto o poj. 0,5 l, mogą zdrożeć o ok. 0,16 zł (z VAT-em ok. 0,20 zł).



Ministerstwo Finansów obliczyło, że podwyższenie akcyzy związane z wyrobami tytoniowymi może podnieść cenę paczki papierosów (20 szt.) przeciętnie o ok. 1,02 zł, a paczka tytoniu do palenia (50 g) będzie droższa o 1,69 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł.





Budżet miałby zyskać ok. 1,7 mld zł



Na zmianach, które miałyby wejść w życie 1 stycznia br., budżet miałby zyskać ok. 1,7 mld zł.



Z zakresu przewidzianej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry, czyli niskoalkoholowy napój z gruszek, o mocy nieprzekraczającej 5 proc. Jak zaznaczono, wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu – „w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa”.



Wyłączenie obejmuje także akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r.



Według resortu finansów zmiana stawek akcyzy na używki wynika przede wszystkim z rosnących kosztów przeciwdziałania skutkom społecznym i zdrowotnym konsumpcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Według MF za polityką prozdrowotną przemawia fakt, że w ciągu roku z powodu chorób odtytoniowych umiera blisko 70 tys. Polaków, a alkohol powoduje 12 tys. zgonów rocznie. Zwrócono też uwagę, że ostatnia podwyżka stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe miała miejsce 1 stycznia 2014 r. i wynosiła odpowiednio 15 proc. i 5 proc.