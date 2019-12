Trzymała ciało męża w lodówce. Mężczyzna zmarł około 10 lat temu

Policja w Tooele w stanie Utah znalazła ciało 75-letniej kobiety w jej domu, gdzie weszła, by sprawdzić, co się z nią dzieje. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciało nie tylko jej, ale też jej męża, który zmarł około 10 lat temu.

Ciało noworodka w sortowni śmieci Nad ranem pracownicy sortowni w Płońsku poinformowali o znalezieniu martwego noworodka – powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w... zobacz więcej

Kobieta, na której ciało natrafili policjanci, zmarła z przyczyn naturalnych.



W trakcie przeszukania domu zmarłej funkcjonariusze natrafili, także na zwłoki jej 69–letniego męża. Znajdowały się one w zamrażarce.



Z relacji sąsiadów wynika, że mężczyznę ostatni raz widziano 4 lutego 2009 r. Potem, jak mówiono, zostawił on swoją żonę. Dodali również, że zmarła była bardzo miłą osobą, która nie zrobiłaby nikomu krzywdy.



W domu kobiety policjanci znaleźli również notarialnie poświadczony list męża, który oświadcza że jego małżonka go nie zabiła.



Policja ujawniła, że notariusz, który przyjął oświadczenie, nie przeczytał notatki, tylko ją podstemplował i podpisał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: dailymail.co.uk

Według pracowników policyjnego laboratorium ciało mężczyzny musiało trafić do zamrażarki między lutym a marcem 2009 r.Obecnie śledczy badają, czy kobieta przyczyniła się do jego śmierci.Zmarły mężczyzna jako weteran w ciągu 10 lat mógł liczyć na 177 tys. dolarów z państwowej kasy. Żona mogła pobierać jego świadczenia.