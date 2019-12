Jechał na podwójnym gazie, skończył z autem w rowie

Dachowaniem i wjechaniem do przydrożnego rowu zakończył jazdę samochodem 30–latek z Lubienia. Nietrzeźwy kierowca na zakręcie wpadł w poślizg.

Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci zobaczyli kierowcę przy rozbitym aucie. 30-letni mieszkaniec Włodawy kierując oplem nie dostosował prędkości do panujących warunków; wpadł w poślizg, uszkodził słupek drogowy, dachował, a na koniec uderzył w drzewo.



Policjanci zbadali kierowcę alkomatem, miał on ponad pół promila alkoholu we krwi.



Za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 10 lat.

