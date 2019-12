Pijany pasażer chciał wejść do kabiny pilota. Załoga przywiązała go do fotela taśmą [WIDEO]

Pijany i agresywny pasażer lotu z Mineralnych Wód do Nowosybirska w Rosji próbował wedrzeć się do kabiny pilota. Ostateczne współpasażerowie i załoga samolotu opanowali sytuację, przywiązując mężczyznę do siedzenia przy użyciu taśmy klejącej.

Jak poinformowało rosyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych, pijany mężczyzna w wieku ok. 50 lat zakłócał lot S7, ubliżając współpasażerom i załodze samolotu. Przedstawicielka resortu przekazała, że zachowanie agresywnego pasażera zmusiło pozostałych do powzięcia stanowczych kroków „w celu uniknięcia poważnych konsekwencji”.



Po opanowaniu sytuacji na teren portu lotniczego Nowosybirsk-Tołmaczowo wezwano służby mundurowe. Przybyli na miejsce policjanci zastali na pokładzie samolotu rozzłoszczonego pasażera przywiązanego do fotela kilkoma warstwami taśmy klejącej.



Świadkowie zdarzenia, którzy w nietypowy sposób obezwładnili agresywnego współpasażera przekazali funkcjonariuszom, że w pewnym momencie próbował on otworzyć drzwi do kabiny pilota, aby „zamienić słówko z kapitanem”. „Załoga była zmuszona ograniczyć mężczyźnie ruchy” – powiedziała Volk.



Z informacji ministerstwa wynika, że gdy policjanci weszli na pokład samolotu, agresywny pasażer nadal zachowywał się niestosownie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na pobliski komisariat. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności za „rażące naruszenia porządku publicznego”.

#wieszwiecej Polub nas