Jan Śpiewak o artykule „GW” : To paszkwil. Będę walczył o odtajnienie materiału dowodowego

– Paszkwil – tak działacz miejski Jan Śpiewak nazwał środowy artykuł „Gazety Wyborczej” na temat jego procesu z mec. Bogumiłą Górnikowską, córką b. ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Będę walczył o odtajnienie całego materiału dowodowego – zapowiedział Śpiewak.

Jan Śpiewak został w piątek prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej. Uzasadnienie wyroku było niejawne. Śpiewak krytykował publicznie Górnikowską w związku z reprywatyzacją jednej z kamienic i działalnością prawniczki z lat 2008-2011, kiedy była kuratorem właściciela budynku, który - jak się okazało – nie żył od 1959 roku.



„GW” napisała w środę, że Jan Śpiewak, broniąc się podczas apelacji, nie twierdził, że jego oskarżenia pod adresem Bogumiły Górnikowskiej są prawdziwe, i tłumaczył, że to były jedynie „opinie” i „skróty myślowe”. Dziennik opisał dokumenty z procesu, które miał otrzymać ze źródeł sądowych, a wśród nich m.in. pozew, wyrok sądu I instancji i apelację Śpiewaka.



Aktywista miejski odniósł się do artykułu na Twitterze, zwracając uwagę, że autor się z nim nie skontaktował. „Jestem wzruszony zainteresowaniem @gazeta_wyborcza moją sprawą. Ogromny tekst na całą stronę gazety, a redaktor Czuchnowski nie znalazł chwilki czasu, żeby do mnie zadzwonić” – napisał.



Według działacza „wyszło z tego to, co musiało wyjść”, czyli „paszkwil”. „Będę walczył o odtajnienie całego materiału dowodowego” – zapowiedział.



Sąd okręgowy utrzymał w mocy wyrok sądu rejonowego, który w styczniu nakazał działaczowi zapłatę 5 tys. zł grzywny i 10 tys. zł nawiązki na rzecz Górnikowskiej.



Śpiewak zapowiedział, że prawdopodobnie złoży wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie. W niedzielę doszło do spotkania prezydenta i działacza. Prezydent w poniedziałek powiedział dziennikarzom, że jeżeli odpowiedni wniosek zostanie złożony, to „sprawa będzie wnikliwie zbadana”.

W październiku 2017 r. Śpiewak napisał na Twitterze: „Boom. Córka ministra Ćwiąkalskiego przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora kamienicę na Ochocie”. Później kilkakrotnie powtórzył ten zarzut wobec prawniczki na konferencjach. Chodziło o kamienicę przy ul. Joteyki 13 na warszawskiej Ochocie. Budynek przekazano w prywatne ręce w 2011 roku.

Mec. Górnikowska skierowała przeciwko Śpiewakowi prywatny akt oskarżenia dotyczący zniesławienia (art. 212 kk). Według niej Śpiewak pomówił ją o nieprawidłowości w wykonywaniu przez nią funkcji kuratora i o udział w aferze reprywatyzacyjnej, a w rezultacie naraził na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania przez nią zawodu.



Domagała się dla aktywisty miejskiego 10 tys. zł grzywny i trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok.



Jak napisała w środę „Wyborcza”, sąd pierwszej instancji stwierdził, że w sprawie kluczowa była kwestia prawdziwości zarzutów Śpiewaka i wskazał, że w swoich wypowiedziach działacz miejski przedstawił fakty, które w rzeczywistości nie miały miejsca.



Gazeta przywołała także tłumaczenia Górnikowskiej w tej sprawie. Od 2008 r. była kuratorem Aleksandra Piekarskiego, właściciela połowy kamienicy przy ul. Joyteki 13. O przyjęcie kurateli poprosił ją prawnik Robert Porwisz, który reprezentował żyjących spadkobierców części kamienicy.



Ustalenie losów Piekarskiego, trwające do grudnia 2011 roku, było konieczne do przejęcia nieruchomości. Po ustaleniu daty śmierci i odnalezieniu spadkobierców rola Górnikowskiej się skończyła – podała „GW”.