Zaklinował się między muszlą klozetową a ścianą. Po dwóch dniach z pomocą przybyli strażacy

50-letni mieszkaniec Rogoźna pod Obornikami (woj. wielkopolskie) na dwa dni zaklinował się we własnej łazience. Na pomoc mężczyźnie ruszyli strażacy. – Żeby go uwolnić musieliśmy rozkuć część ściany – powiedział w środę asp. sztab. Robert Sałata ze Straży Pożarnej w Obornikach.

Zgłoszenie strażacy otrzymali w niedzielę w nocy. W miejscowości Rogoźno 50-letni mężczyzna utknął na dwa dni w łazience między muszlą klozetową a ścianą. Nie miał przy sobie telefonu komórkowego i nie mógł nikogo powiadomić o sytuacji, w jakiej się znalazł.



50-latka uratował znajomy, który przyszedł do niego w odwiedziny. Natychmiast powiadomił służby.



– Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia. Strażacy rozkuli część ściany, by uwolnić mężczyznę – powiedział asp. sztab. Robert Sałata ze Straży Pożarnej w Obornikach.



50-latek trafił do szpitala.





#wieszwiecej Polub nas