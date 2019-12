Zabrał choinki, grożąc sprzedawcy pobiciem. Zanim wpadł, zdążył zawiesić bombki

Olsztyńska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o wymuszenia przy pomocy gróźb dwóch choinek od sprzedawcy świątecznych drzewek. Za wymuszenie rozbójnicze grozi kara do 10 lat więzienia.

Jak poinformował w środę sierż. Andrzej Jurkun z policji w Olsztynie, do zdarzenia doszło w jednym z punktów sprzedaży choinek. Dwóch mężczyzn, grożąc pobiciem właścicielowi sklepu, wymusiło od niego dwa świerki. Następnie uciekli z łupem w nieznanym kierunku.



Pokrzywdzony zawiadomił o przestępstwie policję. Kilkanaście minut po tym funkcjonariusze zatrzymali pierwszego z podejrzanych na przystanku komunikacji miejskiej. Choinkę miał nadal przy sobie. 37-letni mieszkaniec Olsztyna trafił do policyjnego aresztu.



Policja ustaliła też personalia i miejsce, w którym przebywał drugi ze sprawców. Funkcjonariusze weszli do mieszkania 22-letniego mężczyzny. Znaleźli tam drugie ze skradzionych drzewek, które było już ubrane w świąteczne ozdoby.



– Obie choinki zostały zwrócone właścicielowi. Oczywiście, bez bombek – zaznaczył sierż. Jurkun.

źródło: pap

Podejrzanym przedstawiono zarzuty wymuszenia rozbójniczego, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.