Rząd dorzuci się do rachunków za prąd

Rzecznik rządu zapowiada wprowadzenie mechanizmu kompensacyjnego za wyższe ceny prądu w przyszłym roku. To po decyzji URE, która zgodziła się na podwyżki cen w Tauronie.

– Faktycznie to jest w tej chwili jedna spółka, pozostałe mają 14 dni na zracjonalizowanie oczekiwań co do podwyżek. Myślę, że będą na podobnym poziomie. Wtedy będziemy decydować co do mechanizmu, ale ten mechanizm chcemy wprowadzić – zadeklarował Piotr Müller w Radiu Plus.



Rzecznik pytany, czy zwrócona zostanie cała podwyżka, mówi że to będzie jeszcze podlegało dyskusji. – Pamiętajmy, że korekty ceny są naturalne we wszystkich obszarach. Zastanawiamy się, w jaki sposób to realizować, czy bezpośrednio do operatora, czy do obywateli. Raczej do obywateli, ale rozstrzygnięcia jeszcze nie ma – powiedział.



Müller odniósł się też do projektu zmian w sądownictwie. – Nie wykluczam, że jakieś korekty będą, ale nie zasadnicze. Z kolei o możliwych zmianach w projekcie ustawy wprowadzającej przepisy dyscyplinujące sędziów powiedział: „pan premier Gowin ma jakieś propozycje zmian, poprawek w tym zakresie, pan minister Ziobro jest na ewentualne korekty otwarty, będziemy dyskutować. Nie wykluczam, że jakieś korekty będą, ale nie zasadnicze”.

źródło: Rradio Plus

