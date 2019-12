„Komsomolskaja Prawda” świętuje urodziny Stalina

Największa rosyjska gazeta – „Komsomolskaja Prawda” – świętuje 141. urodziny Józefa Stalina. To ocieplanie wizerunku komunistycznego zbrodniarza, odpowiedzialnego za śmierć milionów ludzi.

„Komsomolskaja Prawda” wydawana jest od 1925 roku w Moskwie. Dziś to największa rosyjska gazeta, o nakładzie ponad 600 tysięcy egzemplarzy. Jest tabloidem, ale nie stroni od polityki. W 141. rocznicę urodzin Stalina zamieściła na Facebooku post, przypominający o tej – według gazety – ważnej dla Rosjan dacie.



„Wszystkiego najlepszego, towarzyszu Stalin! Dziś mija 141 lat od narodzin Józefa Wissarionowicza.” – napisano w poście, publikując też kilka fotografii z cytatami przywódcy ZSRR. Takimi, które pokazują jego „ludzką” twarz, a nie oblicze jednego z największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości.





źródło: facebook

Wśród reakcji pod postem dominują opinie pozytywne. Bardzo niewielka liczba komentujących potępia Stalina i nie cieszy się na rocznicę jego urodzin.Warto przypomnieć, że w czasie rządów Stalina w Rosji Sowieckiej panował masowy, państwowy terror, który pochłonął życie 20 milionów ludzi (11 milionów zmarło wskutek głodu) oraz trudną do ustalenia liczbę ofiar sowieckich deportacji, zesłań i niewolniczej pracy w łagrach.Stalin, zawierając pakt Ribbentrop-Mołotow z III Rzeszą, umożliwił Niemcom dokonanie zbrojnej agresji na Polskę we wrześniu 1939, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej.