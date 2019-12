Ciągnikami po autostradzie. Protesty przeciw polityce ochrony środowiska

Rolnicy i robotnicy budowlani protestowali w Holandii, m.in. w Amsterdamie, poruszając się powoli w konwojach podczas porannego szczytu. Chcieli zademonstrować swój sprzeciw wobec polityki rządu, mającej na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Policja nałożyła kary na niektórych rolników za jazdę ciągnikami po autostradzie. Funkcjonariusze zamknęli główną autostradę w pobliżu Amsterdamu, gdy rolnicy wyjechali ciągnikami na tę trasę.



Jeden z protestujących powiedział holenderskiemu nadawcy NOS, że akcja ma na celu wykazanie, iż robotnicy budowlani są gotowi podjąć działania w celu ochrony swoich źródeł dochodów, które – jak twierdzą – są zagrożone przez działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.



Wiele projektów budowlanych zostało wstrzymanych na początku 2019 roku, kiedy holenderski sąd orzekł, że polityka rządu dotycząca udzielania pozwoleń na budowę narusza europejskie przepisy dotyczące zanieczyszczenia środowiska.



Do środowych protestów doszło dzień po przyjęciu przez Senat Holandii ustawy mającej na celu ograniczenie emisji tlenku azotu. Nowe przepisy zmuszają rolników do zmiany pasz dla zwierząt hodowlanych i rozszerzenia dobrowolnego programu skupu trzody chlewnej.



Co ciekawe, nowe przepisy zmieniają również ograniczenie prędkości na holenderskich autostradach ze 130 do 100 km na godzinę.





#wieszwiecej Polub nas