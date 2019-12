Poznańscy radni KO przegłosowali budżet na 2020 rok. Przewidują podwyżki biletów

Poznańscy radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali budżet na 2020 rok. Przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Wydatki miasta w 2020 roku mają przekroczyć 5 mld zł. Fundusze zebrano rezygnując z wielu wydatków inwestycyjnych w kończącym się roku – uważa jedna z radnych opozycji. – „Budżet jest nierealny i niewykonalny” – komentuje dokument Klaudia Strzelecka z Prawa i Sprawiedliwości. Projekt zakłada też 769 mln zł deficytu.

Miasto ma w planach podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej i parkowania w strefie postoju. Dokładne stawki będą ustalone w przyszłym roku. Na razie radni ustalili, o ile więcej pieniędzy miasto chce zarobić na pasażerach i kierowcach. Według prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, sieciówki na autobusy i tramwaje powinny być droższe o 20 proc., a bilety papierowe o 30 proc.



Najwięcej pieniędzy w 2020 r. Poznań wyda na drogi i komunikację zbiorową - ponad 1,88 mld zł. To niemal jedna trzecia wszystkich wydatków. 1,34 mld zł przeznaczono na oświatę, a na politykę społeczną, zdrowotną i rodzinną ponad 1 mld zł.



Kontynuowana będzie budowa trasy tramwajowej Naramowice - 134 mln zł. Remonty kolejnych odcinków ul. św. Marcin - 39 mln zł. Przebudowa torowiska na Wierzbięcicach - 35 mln zł. Na przebudowę Rynku Łazarskiego zarezerwowano ponad 30 mln zł, a ponad 26,4 mln zł na Węzeł Grunwaldzka.



Na budowę dróg rowerowych zaplanowano ponad 34,8 mln zł, a na budowę, renowację i rewaloryzację parków i zieleńców - 11,7 mln zł. Ponad 1,9 mln zł przeznaczono na ogród miododajny na poznańskiej Cytadeli. W przyszłym roku miasto zamierza również wydać z budżetu 24,4 mln na budowę Centrum Szyfrów Enigma i 6,2 mln zł na renowację i adaptację Fortu VII w Poznaniu.





źródło: PAP, radiopoznan.fm

Zgodnie z decyzją radnych, w budżecie miasta na 2020 r. do 10 mln zł wrosła kwota przeznaczona na dofinansowanie do wymiany starych pieców. 8 mln zł zapisano na ten sam cel w mieszkaniach należących do miasta. Łącznie na poprawę jakości powietrza Poznań ma wydać 20 mln zł.Inwestycje są możliwe dzięki przesunięciu ich finansowania z kończącego się roku na następny. Radna PiS Klaudia Strzelecka przekonywała w trakcie sesji budżetowej, że władze miasta nie potrafią zarządzać finansami Poznania. – Budżet powinien być realizowany, a kolejny rok mamy niewykonanie budżetu na inwestycje w okolicach 300 mln zł. Natomiast nie mamy tramwaju na Naramowice, nie mamy wybudowanych dróg i chodników zaplanowanych na rok 2019, nie mamy 4 tys. mieszkań, nie mamy wybudowanego obiecanego basenu – mówiła.Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak odrzucił wszystkie poprawki radnych. Złożyli je jedynie przedstawiciele opozycji.