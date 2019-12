Odpryski śledztwa ws. byłego naczelnika US w Sosnowcu. Zatrzymano dwie osoby

Katowiccy funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie kolejne osoby podejrzewane o udział w grupie, która miała wyłudzać VAT. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Zatrzymania dokonano m.in. na podstawie materiałów ze śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że zatrzymani 16 grudnia przez agentów z katowickiej delegatury ABW mieli w latach 2015-2016 wyłudzić, co najmniej 10 mln zł. Zajmowali się oszustwami podatkowymi, działając w Polsce, Czechach, na Węgrzech, ale też w innych krajach Unii Europejskiej.



– Do przestępstw wykorzystywano nierzetelne – poświadczające nieprawdę – faktury. Na ich podstawie uzyskiwano nienależny zwrot podatku VAT. W cały proceder zaangażowane były również fikcyjne firmy-słupy – wyjaśnił Żaryn.



– Podstawą podjęcia postępowania w tej sprawie, był materiał dowodowy zgromadzony m.in. w toku śledztwa prowadzonego przeciwko Marcinowi K., byłemu naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu – dodał rzecznik.



W całym śledztwie prowadzonym przez katowicką delegaturę ABW zarzuty usłyszało do tej pory 25 osób. Marcina K. ABW zatrzymała pod koniec lutego 2017 r. Śledczy zarzucili mu przyjmowanie łapówek na ponad 160 tys. zł. W sierpniu 2017 r. K. popełnił samobójstwo w areszcie.





