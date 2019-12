Atak nożownika na warszawskiej Woli. Policja szuka sprawcy

W nocy na Woli doszło do ataku nożownika. Policja szuka sprawcy. – Prowadzimy w tej chwili czynności operacyjne zmierzające do ustalenia okoliczności całego zdarzenia – przekazała kom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Do nocnej awantury doszło na Woli w okolicy ul. Pańskiej 65. – Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w związku ze zdarzeniem, do którego doszło dzisiaj w nocy – powiedziała kom. Sulowska.



Jak dodała policjantka, na miejscu grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny. – Był również przewodnik z psem. Prowadzimy w tej chwili czynności operacyjne zmierzające do ustalenia okoliczności całego zdarzenia – poinformowała komisarz.



Policja na razie nie udziela informacji na temat szczegółowych okoliczności zdarzenia i stanu zdrowa osób, które przewieziono do szpitalu.

