Afera „Fryzjera”. Skazany Piotr Reiss odpiera zarzuty o korupcję

Piotr Reiss skomentował w mediach społecznościowych wyrok sądu w słynnej aferze „Fryzjera”, czyli korupcji w polskiej piłce nożnej. Legendarny kapitan poznańskiego Lecha napisał, że zamierza walczyć o swoje dobre imię i złoży apelację.

Sąd w poniedziałek skazał winnych afery korupcyjnej w polskim futbolu, której główną postacią był Ryszard F. W aferze „Fryzjera” ukarano również byłych piłkarzy Lecha Poznań: Waldemara K. i Piotra Reissa. Dostali oni kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Postanowienie sądu nie jest prawomocne.



Na Facebooku do wyroku odniósł się Piotr Reiss. Napisał m.in. „odnosząc się do nieprawomocnego wyroku sądu pragnę podkreślić, że nadal będę walczył o swoją niewinność. Nie przyznaje się do zarzucanych mi przewinień, złożyłem wyjaśnienia ustosunkowując się merytorycznie do wszelkich zarzutów.



„Podkreślę jeszcze raz, że w sprawie brak jest dowodów jednoznacznie potwierdzających popełnienie przeze mnie zarzuconych czynów.” – napisał popularny „Reksik”.



Reiss to czołowy piłkarz polskiej ligi przełomu wieków. Większość swojej kariery spędził w barwach Lecha Poznań, rozgrywając 327 meczów i strzelając 109 goli. W reprezentacji Polski wystapił cztery raz i zaliczył jednego gola.



Reiss został skazany na rok i dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu, zakaz działalności w piłce nożnej na okres trzech lat i przepadek 5 tysięcy złotych.





