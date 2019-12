IPN zarzuca b. ubekowi znęcanie się nad opozycjonistą. Jest akt oskarżenia

Instytut Pamięci Narodowej skierował akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie Franciszkowi W.

We wtorek Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie skierowała do Sądu Rejonowego Kraków–Krowodrza akt oskarżenia przeciwko Franciszkowi W. Jako funkcjonariusz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie znęcał się nad aresztowanym członkiem opozycyjnej organizacji „Ruch Oporu Armii Krajowej”.



Oskarżony Franciszek W. miał w marcu 1949 roku w Krakowie bić opozycjonistę pięściami oraz dębową laską po głowie i innych częściach ciała, żeby zmusić go do składania wyjaśnień o określonej treści.



Jak podkreśla Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie z zatrzymanymi członkami organizacji niepodległościowej, którzy byli uczniami, obchodził się bardzo brutalnie. – Młodzi ludzie zostali przez niego dotkliwie pobici. Znęcaniem się próbował uzyskać informacje na temat członków i okoliczności funkcjonowania organizacji. Później na podstawie tego materiału śledczego zostali skazani przez sąd wojskowy – mówi prokurator Waldemar Szwiec.



Analiza akt wojskowego sądu rejonowego w Krakowie, zeznania żyjącego, jednego z poszkodowanych, a także relacje synów zmarłego już opozycjonisty pozowoliły na przygotowanie aktu oskarżenia. Franciszkowi W. grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

