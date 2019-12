Włoscy naukowcy: Papryczka chili chroni przed zawałem i udarem

Regularne spożywanie papryczki chili zmniejsza ryzyko zgonu z powodu epizodów sercowo-naczyniowych – informują włoscy naukowcy. Wyniki ich badań ukazały się na łamach „Journal of the American College of Cardiology”.

Papryka chili jest popularnym składnikiem w kuchni włoskiej i od wieków doceniane są jej właściwości lecznicze. Badania przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Neuromed w Pozzilli potwierdzają, że ten ostry dodatek przyczynia się do obniżenia ogólnego ryzyka zgonu o 23 proc.



W badaniach wzięło udział 22 811 osób z południowego regionu Włoch - Molise. Informacje dotyczące ich zdrowia oraz nawyków żywieniowych naukowcy gromadzili przez osiem lat.



U osób, które spożywały papryczki chili cztery razy w tygodniu lub częściej, ryzyko zgonu z powodu zawału było o 40 proc. niższe, a ryzyko zgonu z powodu udaru było o ponad 50 proc. niższe niż w przypadku osób spożywających papryczki rzadko lub wcale.



– Co ciekawe, zmniejszone ryzyko zgonu związane ze spożywaniem papryczek chili było niezależne od ogólnego sposobu odżywiania uczestników. Korzyści dotyczyły zarówno osób, które stosowały zdrową dietę śródziemnomorską, jak i tych odżywiających się w mniej zdrowy sposób – zauważa Marialaura Bonaccio, autorka badań.



Korzystne działanie papryczki chili jest najprawdopodobniej zasługą jej aktywnego składnika – kapsaicyny, która pomaga obniżyć poziom cholesterolu oraz poprawia drożność naczyń krwionośnych.

