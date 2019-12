Internauta odkrył tajemnicę Tuska? Wyjaśnia, skąd w „Szczerze” błędna data bramek

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki skomentował na Facebooku fragment książki Donalda Tuska „Szczerze”. Permier zapytał – „Co w nim jest nie tak?”. Tusk pomylił bowiem datę guinnessowego rekordu Lewandowskiego strzelenia 5 bramek w 9 minut. Dlaczego? Bo zasugerował się datą umieszczenia filmiku z rejestracją goli na YouTubie.

Premier Morawiecki zacytował książkę-dziennik Tuska: „6 kwietnia 2017. To niewiarygodne, co on zrobił. Pięć goli w dziewięć minut! Lewandowski w meczu z Wolfsburgiem wszedł z ławki rezerwowych, by ustanowić rekord wszech czasów. Nie wierzyłem własnym oczom” – pisze Tusk. Kłopot w tym, że Lewndowski strzelił te bramki we wrześniu 2015 roku, co Morawiecki wytknął Tuskowi.



W tym meczu Robert Lewandowski - który wszedł na boisko w 46. minucie, zdobył dla Bayernu Monachium pięć goli w dziewięć minut dając Bawarczykom wygraną 5:1.



Dlaczego Tusk się pomylił? Sprawę wyjaśnia jeden z użytkowników Twittera. Przemek Brzeziński zauważa, że pod datą wskazaną przez Tuska – 6.04.2017 – jest filmik na YouTubie z tą akcją. „Przynajmniej wiem, jak robiono research:)„ - pisze.

Ponoć @MorawieckiM wytknął @donaldtusk że w „Szczerze” pomylił daty meczu w którym Lewy strzelił 5 goli w 9 min. miało to miejsce 22.09.2015 a PDT pisze że 6.04.2017. Skąd ten błąd? Ano pod datą 6.04.2017 jest filmik na YouTube z tą akcją. Przynajmniej wiem jak robiono research:) — Przemek Brzeziński (@p_brzezinski) 17 grudnia 2019

raczej nie powstał 6 kwietnia 2017 roku”. #wieszwiecej Polub nas źródło: twitter.com, portal tvp.info

W niedzielnym wpisie na Facebooku premier Morawiecki pogratulował wszystkim, którzy zorientowali się, że dziennik Tuska może dziennikiem nie być: „To oznacza, że ten