Po operacji w Bostonie 6-letni Filipek wrócił do Polski rządowym samolotem

6-letni Filipek wrócił do Polski. Chłopiec przeszedł w Bostonie ciężką operację serca. Wszystko dzięki pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, które zapewniło dziecku transport. Do Bostonu Filip poleciał rządowym samolotem Gulfstream G550.

Na początku października media informowały, że chłopiec ma skomplikowaną wrodzoną wadę serca. Filip przeszedł już siedem operacji, ale konieczne było przeprowadzenie jeszcze jednej. Dlatego poleciał specjalnym wojskowym samolotem do Bostonu w USA, gdzie w przeszedł operację.



„6-letni Filip, który poleciał wojskowym transportem medycznym na operację do Bostonu, właśnie wrócił do Polski. Witamy w domu, Filipku!” – tweetuje w środę MON.



Ze względu na stan zdrowia chłopiec nie może podróżować na pokładach samolotów rejsowych. W samolocie rządowym, w trakcie lotu był pod stałą kontrolą wojskowych lekarzy.





