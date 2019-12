Nastolatek z Malty śmiertelnie potrącił pod Warszawą rowerzystę. Sąd obniżył mu wyrok

Pochodzący z Malty Piero C. miał 17 lat, gdy potrącił śmiertelnie 77-letniego rowerzystę. We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok w tej sprawie.

Do tragicznego wypadku doszło przed południem 3 czerwca 2018 r. na wąskiej ul. Powsińskiej w Bielawie (gmina Konstancin-Jeziorna). 17-letni wówczas Piero C. prowadził sportowego mercedesa bez prawa jazdy. Chociaż na ul. Powsińskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, nastolatek – zdaniem biegłych – jechał ponad dwa razy szybciej.



W pewnym momencie Piero C. stracił panowanie nad kierownicą i śmiertelnie potrącił 77-letniego rowerzystę. Przed sądem pierwszej instancji mówił, że tego dnia jechał z kolegami do pobliskiego baru szybkiej obsługi. Do celu miał zaledwie kilka minut drogi.



Sąd Rejonowy w Piasecznie skazał go na cztery lata bezwzględnego więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Nałożył też na nastolatka 30 tys. zł zadośćuczynienia dla żony zmarłego. W orzeczeniu wskazano, że w momencie wypadku Piero C. był dodatkowo pod wpływem środka odurzającego – marihuany.



Obrona złożyła apelację i sprawa trafiła do warszawskiego sądu okręgowego. Ten uznał, że Piero C. nie prowadził samochodu pod wpływem narkotyku, ale jedynie po jego spożyciu. Zmienił też karę na trzy i pół roku więzienia oraz zakazał mu prowadzenia pojazdów na 10 lat.



– Młody człowiek wsiadł za kierownice, nie posiadając uprawnień i stosownych umiejętności, znacznie przekroczył prędkość, a także prowadził pojazd po użyciu środka podobnego do alkoholu – powiedziała cytowana przez portal TVN Warszawa sędzia Urszula Myśliwska. Ogłoszony wyrok jest prawomocny.

