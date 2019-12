Rosjanie przetrzymują japońskich marynarzy. Stanowcza reakcja Tokio

Japońskie MSZ zażądało niezwłocznego zwolnienia załóg pięciu kutrów rybackich zatrzymanych przez Rosję. Wskazano, że japońscy rybacy nie popełnili żadnych czynów niezgodnych z prawem.

Do zatrzymania japońskich kutrów doszło we wtorek w pobliżu czterech wysepek należących do archipelagu Kuryli, zajętych przez Rosję podczas II wojny światowej. Japonia uważa je za swoje terytorium.



Incydent zbiegł się z wizytą w Moskwie japońskiego ministra spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi, który stara się o wznowienie rokowań na temat spornych Wysp Kurylskich i zawarcia formalnego traktatu pokojowego między obu państwami.



Według japońskich mediów obsługa kutrów prowadziła połów ośmiornic. Jednostki rosyjskie zostały zatrzymane pod zarzutem pogwałcenia umów połowowych. MSZ Japonii wskazało, że nie doszło do naruszenia tych umów i zażądało zwolnienia rybaków z powodów humanitarnych.



Był to już kolejny tego rodzaju incydent. Pod koniec stycznia Rosjanie zatrzymali japoński kuter poławiający kraby. Jego załogę zwolniono po miesiącu, po wpłaceniu grzywny.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Japonia domaga się zwrotu czterech wysp położonych na północ od Hokkaido, które nazywa Terytoriami Północnymi. W Rosji są znane jako Południowe Kuryle i zostały zajęte przez ówczesny ZSRR w końcowych dniach II wojny światowej. Spór wokół wysp uniemożliwił Moskwie i Tokio podpisanie formalnego układu pokojowego.W ubiegłym roku prezydent Rosji Władimir Putin wystąpił z sugestią, aby oba państwa podpisały porozumienie pokojowe „bez żadnych warunków wstępnych”. Premier Japonii Shinzo Abe początkowo odrzucił propozycję, ale w styczniu tego roku polecił ministrowi spraw zagranicznych rozpoczęcie działań w tym kierunku.