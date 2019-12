Guma do żucia sprzed 6 tys. lat źródłem DNA. Powstał portret konsumentki

Duńscy naukowcy odnaleźli ludzkie DNA w kawałku żywicy używanej przez prehistorycznego człowieka jako guma do żucia. Dzięki temu udało się zrekonstruować wygląd dziewczynki sprzed 5,7 tys. lat.

Prehistoryczna guma do żucia została odnaleziona podczas wykopalisk archeologicznych na wyspie Lolland w południowej Danii. Naukowcy z Uniwersytetu Kopenhaskiego zdołali wyodrębnić z niej pełne ludzkie DNA.



W komunikacie opublikowanym przez uczelnię kierujący badaniami Hannes Schröder zwrócił uwagę, że do tej pory wyodrębnienie DNA człowieka żyjącego tak dawno temu było możliwe w zasadzie tylko wtedy, gdy dysponowano którąś z jego kości.



Ze zrekonstruowanego wyglądu dziewczynki, która żuła żywicę brzozy wynika, że była bardziej podobna do ówczesnych mieszkańców stałej części europejskiego kontynentu niż tych zamieszkujących Skandynawię.



Naukowcy nie są pewni, czy przeżuwana żywica miała służyć jako klej, czy też była używana do czyszczenia zębów lub jako sposób na oszukanie głodu.

