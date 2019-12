Udawali policjantów, byli wyjątkowo brutalni. Rozbito gang „przebierańców”

To był wyjątkowo brutalny gang. Jego ofiarami padli m.in. kantorowcy, handlarze nieruchomościami czy różnej maści szemrani biznesmeni. Część z nich napastnicy „odwiedzili” przebrani za policjantów i bili, jeżeli spotkali się z jakimkolwiek oporem. Innych „tylko” okradali pod ich nieobecność. W ciągu kilku tygodni policjanci CBŚP zatrzymali 14 członków bandy, przejmując m.in. sześć sztuk broni.

Tzw. metoda na policjanta to jedna z ulubionych taktyk grup przestępczych liczących na szybkie pieniądze. Na ofiarę wybiera się zazwyczaj ludzi działających w szarej strefie lub prowadzących mniej lub bardziej nielegalne interesy. Wszystko po to, by po akcji nie kwapili się zawiadamianiem policji. Oczywiście na celowniku bandytów mogą się znaleźć także „normalni” biznesmeni. Wyznacznikiem jest ich potencjalna majętność.



Bandyci ubrani w policyjne mundury lub choćby elementy takiego umundurowania wpadają do mieszkań lub domów ofiar, np. pod pretekstem przeszukania, i zabierają gotówkę oraz kosztowności. Bardzo często takimi napadami parają się zawodowi przestępcy, którzy są bardzo brutalni. W razie zbyt małego łupu lub oporu, potrafią bić, a nawet torturować ofiary.



W podobny sposób działała grupa wywodząca się z małopolskiego półświatka, na ślad której wpadli funkcjonariusze małopolskiego CBŚP. Od początku roku policjanci prowadzili pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu śledztwo w sprawie gangu „przebierańców”, który działał na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Wiele wskazuje na to, że śledczym udało się namówić do współpracy co najmniej jednego z członków grupy, dzięki temu udało się ustalić jej skład. Trzeba jednak było jeszcze ustalić ich miejsca pobytu i zebrać dowody wskazujące na przestępczą działalność.



Gang działał co najmniej od 2016 r. W tym czasie miał dokonać minimum 20 napadów metodą „na przebierańca” oraz 50 kradzieży z włamaniem. Śledczy uważają jednak, że liczba przestępstw, jakich mieli się dopuścić przestępcy „grubo przekracza setkę”.

Opór oznaczał bicie



Ofiary typowano w opisany wyżej sposób, choć grupa obierała za cel także „zwykłych” biznesmenów, m.in. właścicieli kantorów czy handlarzy nieruchomościami. Wszystkich, którzy mogli mieć w domu większą ilość gotówki lub kosztowności. Z relacji ofiar wynika, że atakowali ich mężczyźni z napisami: policja lub CBŚ na koszulkach czy ubraniach przypominających mundury oraz mających tzw. blachy policyjne. Wyposażeni byli także, podobnie jak prawdziwi stróże prawa, m.in. w pistolety, paralizatory czy opaski zaciskowe lub kajdanki. Wizerunek ten psuły jednak takie przedmioty, jak łom czy taśma klejąca. Bandyci rabowali gotówkę, wyroby jubilerskie, a często także samochody napadniętych. Każdy przejaw oporu był przełamywany biciem.



Uderzenie w gang zaczęło się kilka tygodni temu i zakończyło niedawno. Śledczy wiedzieli, że jego członkowie są uzbrojeni i niebezpieczni. Kilku „przebierańców” działało wcześniej w innych zorganizowanych grupach przestępczych i też parali się brutalnymi rozbojami czy porwaniami dla okupu. Do ich zatrzymania skierowano więc policjantów z zespołów specjalnych kilku zarządów CBŚP.



Na terenie całego kraju zatrzymano łącznie 14 osób. Podczas przeszukań ich domów i melin funkcjonariusze natrafili na 6 sztuk broni palnej z amunicją oraz pewne ilości narkotyków i dopalaczy. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono także gotówkę, kosztowności oraz samochody o łącznej wartości około 730 tys. zł.

źródło: portal tvp.info

W Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu 12 zatrzymanych usłyszało zarzuty „udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, trudniącej się dokonywaniem rozbojów oraz kradzieży z włamaniem”. Dwóch innych mężczyzn odpowie za kierowanie gangiem. Decyzją sądu 13 podejrzanych trafiło do aresztu.– Rozwiązanie tej sprawy nie byłoby możliwe, gdyby nie praca oraz duże zaangażowanie policjantów poszczególnych jednostek Policji na terenie kraju, gdzie dochodziło do tych przestępstw, w tym funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, gdzie na podstawie przeprowadzonych czynności oraz zabezpieczonego materiału dowodowego doprowadzono do pierwszych zatrzymań w sprawie – powiedziała kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.