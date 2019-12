Prezes PGNiG: Rosja może zafundować nam kilka niespodzianek

Za trzy lata przestaje obowiązywać kontrakt jamalski, którego Polska nie przedłuży. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zabezpiecza różne scenariusze wypadków, które do tego czasu mogą się wydarzyć. Rosja może zafundować nam kilka niespodzianek – ocenił w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie” prezes PGNiG Piotr Woźniak.

– Pierwszy prawdziwy test intencji Rosji względem naszej części kontynentu przejdziemy nie za parę lat czy miesięcy, ale za kilkanaście dni. 1 stycznia 2020 r. wygaśnie kontrakt tranzytowy na przesył gazu przez Ukrainę do Unii Europejskiej, w tym do Polski. Negocjacje rosyjsko-ukraińskie są w toku, a im dłużej trwają, tym jest większa niepewność. Plan kryzysowy w PGNiG został przygotowany już kilka miesięcy temu – zapewnił.



Kolejne kluczowa data to 18 maja przyszłego roku – wówczas wygaśnie kontrakt tranzytowy między Europol Gazem a Gazpromem. Pomimo starań podejmowanych przez PGNiG, strona rosyjska od dwóch lat nie potwierdziła, czy zamierza kontynuować tranzyt gazu z Rosji przez Polskę do Niemiec po maju 2020 r. – Jesteśmy przygotowani na ewentualne wstrzymanie tranzytu – wskazał Woźniak.



– Spodziewamy się, że Rosja i Gazprom zaczną lobbować za podpisaniem nowego kontraktu czy umowy międzyrządowej. Od 1993 r. podpisano już kilkadziesiąt aneksów do kontraktu jamalskiego oraz do umowy międzyrządowej. Jeszcze żaden z nich nie był dla Polski korzystny – podkreślił szef PGNiG. Dowodził, że po „2022 r. będziemy już całkowicie niezależni od wschodniego dyktatu”. – Uniezależnienie się od rosyjskiego gazu jest polską racją stanu – zaznaczył.

