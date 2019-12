Premier Johnson zakazał ministrom udziału w forum w Davos

Brytyjski premier Boris Johnson zakazał swoim ministrom udziału w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W styczniu, jak co roku, w szwajcarskim kurorcie zbierze się światowa elita finansowa.

Po zwycięstwie w wyborach do Izby Gmin Johnson kilkakrotnie deklarował, że będzie kierował „rządem ludowym”, a jego priorytetem jest odpłacenie za zaufanie, które okazali jego Partii Konserwatywnej wyborcy z przemysłowych okręgów północnej i środkowej Anglii, którzy dotychczas zazwyczaj głosowali na Partię Pracy.



Elementem spłacania tego zaufania ma być szybkie dokończenie brexitu, który był istotnym czynnikiem w zmianie preferencji partyjnych przez tych wyborców. – Nasza uwaga skupia się na wypełnianiu obietnic złożonych ludziom, a nie na piciu szampana z miliarderami – mówi cytowane przez Reutera źródło.



Podobną decyzję, zakazującą wyższym członkom swojej administracji uczestnictwa w spotkaniu w Davos, wydał krótko po objęciu urzędu w 2017 r. prezydent USA Donald Trump. Jednak już rok później sam pojechał do Davos.



Odbywające się od 1971 r. w szwajcarskim kurorcie narciarskim Światowe Forum Ekonomiczne co roku gromadzi polityków, liderów biznesu i celebrytów. W 2020 r. odbędzie się ono w dniach 21-24 stycznia.

