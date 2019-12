„Alarm”: Zwłoki w mieszkaniu. Sygnały miesiącami były ignorowane

Lokatorzy jednego z bloków przy ul. Jagiełły w Szczecinie przez długie miesiące alarmowali administrację, gminę i policję, że ich sąsiad, schorowany i samotny pan Tadeusz zaginął. Nikt go nie widział od grudnia 2018 roku, nie odbierał telefonu, za to z jego mieszkania wychodziły robaki i rozprzestrzeniły się po budynku. Urzędnicy ignorowali takie sygnały.

– Każdy mówił: „to nie do nas”. „A śmierdzi? Bo wie pani, jakby tam były zwłoki, to by strasznie śmierdziało”. Mówię, że nie czuć. „To go nie ma” – relacjonują rozmowy z urzędnikami lokatorki



W rozmowie z reporterami programu „Alarm!” urzędnicy mówią, że nie mieli uprawnień, by wchodzić do mieszkania 60-latka. Policjanci wyważyli drzwi dopiero na początku grudnia tego roku. – Tam był rój robaków i kości – wspomina makabryczne odkrycie jedna z mieszkanek.

