Od przyszłego roku zapłacimy mniej za gaz

Od stycznia będziemy płacić mniej za gaz. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy przedsiębiorstwu PGNiG Obrót Detaliczny. W nowej taryfie ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych obniżono o 2,9 proc.

PGNiG jest dostawcą gazu ziemnego dla blisko 7 mln klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych odbiorców.



Agnieszka Głośniewska z URE powiedziała, że spadki cen gazu najbardziej odczują te gospodarstwa, które zużywają go najwięcej, oprócz gotowania także do ogrzewania domów. W tym przypadku miesięczne rachunki spadną średnio o 5-6 zł.



Opłaty abonamentowe nie zmieniają się. Jednym z głównych powodów obniżki były niskie ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energi.



Nowa taryfa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 r. URE zatwierdził też nową stawkę Polskiemu LNG. Taryfa dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, ustalona przez Polskie LNG będące operatorem Terminalu LNG w Świnoujściu, została zatwierdzona do 31 grudnia 2020 r.



Wprowadzenie nowej taryfy oznacza wzrost średniej stawki za usługi regazyfikacji o 1,9 proc. Stawka za przeładunek gazu LNG na autocysterny wzrasta o 0,4 proc.



Do wzrostu stawek w istotnym stopniu przyczynił się przewidywany wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz energii elektrycznej, jak również koszty związane z planowanym zwiększeniem zakresu usług świadczonych przez Terminal.

#wieszwiecej Polub nas