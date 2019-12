Gaz, granaty hukowe i koktajle Mołotowa. Zamieszki podczas manifestacji w Paryżu

Francuska policja użyła wobec uczestników demonstracji w centrum Paryża gazu łzawiącego i granatów hukowych, a w stronę funkcjonariuszy rzucano koktajle Mołotowa – poinformowała Agencja Reutera. Starcia wybuchły w pobliżu Place de la Nation podczas demonstracji zorganizowanej przez wszystkie francuskie centrale związkowe, które apelują do prezydenta Emmanuela Macrona o wycofanie się z planowanej reformy systemu emerytalnego.

Według związku CGT w manifestacji w stolicy Francji bierze udział 350 tys. ludzi. Według oficjalnych komunikatów władz w ponad 80 miastach protestuje łącznie 360 tys. ludzi - podliczyła agencja AFP.

Today: massive anti-government protests in France.



��️ || 'Firefighters clash with riot police in Paris' #greve17decembre



Would you know if not posted on social media?

We are the media now.pic.twitter.com/5i46QTjRkg