Niemcy odwołują się do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie gazociągu OPAL

Rząd Niemiec zakwestionował korzystny dla Polski wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Zabroniono wykorzystywania przez Gazprom aż 80 proc. przepustowości gazociągu OPAL w ramach projektu Nord Stream 2.

Chodzi o wyrok wydany 10 września w pierwszej instancji przez Sąd UE w Luksemburgu. Unieważnił on decyzję Komisji Europejskiej z 2016 r., zezwalającą rosyjskiemu Gazpromowi na wykorzystanie 80 proc. przepustowości gazociągu. Był to sukces Polski, która zaskarżyła decyzję KE.



Gazociąg OPAL, przebiegający przez terytorium Niemiec wzdłuż ich wschodniej granicy, został zbudowany w 2011 r. Gazprom mógł wykorzystywać tylko połowę jego przepustowości.



Unijne przepisy – choć możliwe są wyjątki – nakazują właścicielom lub głównym operatorom rurociągów, by udostępniali część ich przepustowości innym graczom rynkowym.

Appeal by #Germany before the #ECJ (case C-848/19 P) against a #EUGeneralCourt judgment in case T-883/16 concerning the OPAL pipeline — EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 17, 2019

W 2016 r. Komisja Europejska zezwoliła, by ową zarezerwowaną dla innych firm przepustowość mógł zagospodarować Gazprom poprzez formalny udział w wolnorynkowych aukcjach. Decyzja ta w praktyce zupełnie oddała rosyjskiemu gigantowi przesył gazu przez OPAL.



Władze Polski, wspierane przez Litwę i Łotwę, zwróciły się do Sądu UE o unieważnienie postanowienia KE. Sędziowie w Luksemburgu przychylili się do argumentów Warszawy, uznając decyzję Komisji za sprzeczną z zasadą solidarności energetycznej w UE.



Polska obawia się, że rosyjsko-niemieckie gazociągi prowadzą do zwiększenia zależności UE od jednego dostawcy gazu, Rosji. Osłabiają one tym samym rolę Ukrainy jako kraju tranzytu paliwa.



Berlin twierdzi, że inwestycje gazowe: Nord Stream, Nord Stream 2 oraz ich lądowe odnogi OPAL i EUGAL, to przedsięwzięcia komercyjne.





#wieszwiecej Polub nas