Prawnik o projekcie PiS: To odpowiedź rządu na anarchię

Ten projekt to jest odpowiedź odpowiedzialnego rządu na szaleństwo, na chaos i anarchię wprowadzaną przez niewielką część środowiska sędziowskiego. Zawsze to powtarzam: zdecydowana większość sędziów, z którymi rozmawiam, chce po prostu orzekać w ciszy i spokoju, w atmosferze niezawisłości – powiedział w programie „O tym się mówi” Przemysław Czarnek, poseł PiS i konstytucjonalista.

Czarnek zwrócił uwagę, że zmiany proponowane w sądownictwie przez PiS są wzorowane na przepisach występujących w krajach europejskich, ale są w wielu przypadkach łagodniejsze niż np. we Francji i w Niemczech. Jak wyjaśnił, w Niemczech sędziowie podlegają dodatkowo odpowiedzialności karnej, co w projekcie PiS nie występuje.



– Ten projekt ustawy zakłada, że na wniosek rzecznika dyscyplinarnego (…) będzie można w takich radykalnych sytuacjach wprowadzania chaosu i anarchii w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej dyscyplinować sędziów poprzez nakładanie kar pieniężnych, przenoszenie sędziów ze stanowiska na stanowisko, a ostatecznie – w najbardziej trudnych sytuacjach – będzie można takiego sędziego składać z urzędu – wyjaśnił Czarnek.



Konstytucjonalista zauważył, że przeciwko projektowi opowiada się m.in. „część kastowska w Sądzie Najwyższym”. W ocenie Czarnka uwagi SN krytyczne wobec nowelizacji ustawy to opinia polityczna.



– To już nie są sędziowie. To są politycy, to są quazipolitycy, którzy są narzędziem w ręku totalnej opozycji; narzędziem do zwalczania demokratycznie wybranej większości – stwierdził parlamentarzysta.

#wieszwiecej Polub nas