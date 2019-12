Będzie nowa próba „puczu”? „Być może opozycja szykuje powtórkę z grudnia 2016 r.”

W środę w różnych miastach Polski są planowane manifestacje „Dziś sędziowie, jutro ty!”. W czwartek odbędzie się ostatnie przed świętami posiedzenie Sejmu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wykluczają, że może dojść do powtórki wydarzeń sprzed trzech lat, nazywanych próbą „puczu”. – Osobiście czuję, że opozycja, przede wszystkim Platforma Obywatelska, być może przy wsparciu Lewicy, może szykować taki scenariusz – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Jan Mosiński.

– Opozycja przez całą kadencję VIII i teraz obecnie IX nie ma pomysłu na Polskę, jest niespójna programowo. Szuka ewentualnych szans, aby w sposób pozademokratyczny przejąć władzę w Polsce. To jest zwykły pucz, anarchia. Cokolwiek miałoby się wydarzyć, nie cofniemy się przed reformą wymiaru sprawiedliwości. Dokończymy to, co zapowiadaliśmy i to, czego oczekują od nas obywatele – dodał Mosiński, który zastrzegł, że Zjednoczona Prawica jest przygotowana na „alternatywne” prowadzenie obrad Sejmu.



– Mam wrażenie, że to próba zrobienia tego, co było już trzy lata temu. Wtedy też był grudzień. Opozycja wraca do tych samych metod, bo dalej nie ma poczucia, że jest alternatywą dla PiS. Chyba straciła ostatnie trzy lata i nic nie posunęła się do przodu. Te manifestacje pokazują, że opozycja nie ma pomysłu, jak trafić do opinii publicznej i odgrzewa stare kotlety wiedząc, że ten temat wcześniej nie chwycił i teraz też nie chwyci – stwierdził z kolei eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.



16 grudnia 2016 r. marszałek Marek Kuchciński wykluczył z obrad posła PO Michała Szczerbę po tym, jak poseł wszedł na mównicę z kartką z napisem „#WolneMediawSejmie” (Sejm rozważał ograniczenie dostępu dziennikarzy do hallu głównego, z czego potem się wycofał). Po wykluczeniu Szczerby rozpoczęła się blokada mównicy, która trwała prawie miesiąc. Manifestanci pod Sejmem usiłowali blokować wyjazd polityków. Doszło do przepychanek z policją.

Posłowie PO i Nowoczesnej spędzili na sali plenarnej święta i Nowy Rok. Ułożyli grafik dyżurów, dlatego np. lider Nowoczesnej Ryszard Petru mógł spędzić sylwestra w Portugalii. Posłowie nagrywali filmiki, które publikowali na portalach społecznościowych. Joanna Mucha z PO zasłynęła piosenką „Nie pucz, kiedy odjadę”.

Przy świątecznych stołach wiele rodzin dyskutuje o polityce, dlatego na Wiejskiej każde ugrupowanie chce dać zapamiętać się swoim zwolennikom w tym okresie. Czy może dojść do podobnych wydarzeń jak w 2016 r?



– Opozycja pokazała, że nie ma czegoś takiego jak granica obciachu. Nie życzę polskiemu parlamentaryzmowi, żeby do takich kabaretowych scen ponownie doszło – odpowiedział europoseł Czarnecki z PiS.



Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba nie chciał rozmawiać z nami na temat manifestacji dotyczących wymiaru sprawiedliwości ani porównywać ich do wydarzeń sprzed trzech lat. – Nie odpowiem. Głupie porównanie – napisał w SMS.



Bardziej rozmowny był poseł KO Mirosław Suchoń. – To PiS de facto prowadzi pucz. Prowadzi rewolucję, próbując nas zawrócić z demokratycznego państwa prawnego na drogę jakiejś socjalistycznej, totalnej utopii. Kiedy ta rewolucja jest przez władzę dokonywana, trudno nie odnieść wrażenia, że to specjalne pobudzenie emocji przed świętami, żeby ten konflikt eskalować – mówił nam.



Parlamentarzysta liczy na to, że PiS wycofa projekt dotyczący zmian w ustawach o sądach powszechnych i Sędzie Najwyższym. Na ile opozycja jest zdeterminowana, żeby zablokować projekt? Czy ponownie dojdzie do okupacji mównicy?

– To jest scenariusz, który próbuje napisać rządząca partia. Liczymy jednak na to, że dojdzie do samorefleksji, która spowoduje wycofanie się z tych zapisów – stwierdził.



Co, jeśli tak się nie stanie? – Jeżeli PiS przepchnie przez parlament tę ustawę i zostanie podpisana przez prezydenta, będzie to oznaczało wyjście ze wspólnoty europejskiej. Krok we wschodnim kierunku sprawowania władzy, czyli rosyjskim czy białoruskim. Tak jak tam na czele państwa będzie stał satrapa, który nic wspólnego z demokratycznym państwem nie ma – dodał Suchoń.



– Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z 2016 r. i nie będzie żadnych prowokacji. Nie o to chodzi w reformie wymiaru sprawiedliwości, żeby obie strony ze sobą walczyły, tylko żeby ze sobą rozmawiały. Ci, którzy chcą tego typu protestów, nie chcą sprawnych sądów w Polsce, tylko zbić polityczny kapitał. Instrumentalnie wykorzystują sędziów, którzy nie zawsze orientując się, gdzie jest racja, ulegają zbiorowej nagonce – powiedział z kolei poseł PiS Bartosz Kownacki.



Poseł nie spodziewa się, żeby protesty przyciągnęły tłumy.



– Będą ci, którzy są zainteresowani politycznie i część sędziów. Zwykły obywatel coraz mniej rozumie, o co w tej sprawie chodzi. Zwykły obywatel chce, żeby sądy działały sprawnie i sprawiedliwie. Nie rozumie wojenki między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą – mówił Kownacki.