Była posłanka PO musi przeprosić senatora PiS Grzegorza Biereckiego

Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał byłej posłance PO Elżbiecie Radziszewskiej przeprosić senatora PiS Grzegorza Biereckiego. Chodzi o ochronę dóbr osobistych i słowa, jakie wypowiedziała była posłanka na temat twórcy SKOK-ów.

Senator PiS Grzegorz Bierecki wystąpił z pozwem o ochronę dóbr osobistych przeciwko posłance Platformy Obywatelskiej Elżbiecie Radziszewskiej w 2015 r. Złożył też prywatny akt oskarżenia. Według niego posłanka PO dopuściła się zniesławienia.



Chodzi o wypowiedź Radziszewskiej w TVN24 w lipcu 2015 r. Powiedziała ona wtedy, że Grzegorz Bierecki „zdefraudował pieniądze SKOK-ów”.



W pozwie Bierecki domagał się przeprosin. Nie formułował żadnych roszczeń finansowych. 13 grudnia w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w tej sprawie.



Sąd nakazał byłej posłance PO, aby w terminie siedmiu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia opublikowała w telewizji TVN24, bezpośrednio przed rozpoczęciem emitowanej o godz. 18 audycji pt. „Tak jest”, oświadczenie o treści:



„Oświadczenie Elżbiety Radziszewskiej. W programie »Tak jest« wyemitowanym na antenie TVN24 w dniu 22 czerwca 2015 r. pomówiłam publicznie Pana Senatora Grzegorza Biereckiego o zdefraudowanie pieniędzy należących do systemu SKOK. Niniejszym jednoznacznie oświadczam, iż był to zarzut nieprawdziwy. Ja, Elżbieta Radziszewska, przepraszam Pana Senatora Grzegorza Biereckiego za naruszenie jego dobrego imienia poprzez osobiste odczytanie treści oświadczenia przez pozwaną, względnie przez lektora lub dziennikarza prowadzącego program”.



Elżbieta Radziszewska była do 2019 r. posłanką Platformy Obywatelskiej. W latach 2014-15 sprawowała urząd wicemarszałka Sejmu RP, a w latach 2008-11 pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania.

