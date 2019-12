Rywal Roberta Kubicy odszedł z BMW DTM. Rosną szanse Polaka na kontrakt

Z niemieckim teamem BMW DTM pożegnał się Kanadyjczyk Bruno Spengler. To znacznie zwiększa szanse naszego najlepszego kierowcy Roberta Kubicy na podpisanie kontraktu.

Robert Kubica walczy o kontrakt z BMW DTM Od kilku dni na torze w hiszpańskim Jerez trwają przedsezonowe testy teamu BMW DTM. Wśród kierowców, którzy starają się o kontrakt, jest Robert... zobacz więcej

Kanadyjczyk przechodzi do amerykańskiej serii IMSA. Będzie również pełnił rolę kierowcy rezerwowego i testowego w Formule E. Spengler startował w DTM 15 lat; wziął udział w 195 wyścigach. Siedem lat temu zdobył tytuł mistrzowski.



– Niewielu kierowców wywarło tak wielki wpływ na DTM jak Bruno – przyznał dyrektor BMW, Jens Marqurdt. – W 2012 r., kiedy dzięki niemu zdobyliśmy tytuł, dokonał czegoś niesamowitego, czegoś, co wówczas wydawało się niemożliwe. Tym samym na zawsze zapisał się w historii naszej firmy i sportu motorowego – powiedział Marqurdt.



Po serii testów na torze w hiszpańskim Jerez w zeszłym tygodniu Kubica wypadł obiecująco. Ponoć szefowie BMW byli zadowoleni, jak Robert przystosował się do nowego samochodu.



Kubica nie ukrywa zainteresowania angażem w DTM. – To dla mnie dobry cel, mamy grudzień, nie ma więc wiele czasu. Gdybym nie chciał jeździć w serii, na pewno by mnie tu nie było – stwierdził w rozmowie z „Motorsport Magazin”.

