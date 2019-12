Kobieta, która oskarżała byłego prezydenta miasta o gwałt, chce uzasadnienia wyroku

Pełnomocnik kobiety, która oskarżała byłego prezydenta Olsztyna Czesława Małkowskiego o gwałt, złożył w sądzie wniosek o uzasadnienie wyroku. Jest to niezbędne do złożenia kasacji. W piątek Sąd Okręgowy w Olsztynie prawomocnie uniewinnił Małkowskiego.

Formalnie sąd ma dwa tygodnie na napisanie uzasadnienia, ale w przypadku spraw obszernych, takich jak ta, termin ten może zostać przedłużony.



Po uniewinnieniu Małkowskiego kasację zapowiadała także prokuratura, ale na razie pismo w tej sprawie do sądu nie wpłynęło.



W miniony piątek, po 12 latach śledztwa i dwóch procesach, były prezydent Olsztyna Czesław Małkowski prawomocnie został uniewinniony od zarzutu zgwałcenia ciężarnej urzędniczki. Małkowski od kilku dni w lokalnych mediach opowiada o tej sprawie. W Radiu Olsztyn, odnosząc się do zapowiedzi kasacji ze strony prokuratury, powiedział, że na miejscu prokuratury zająłby się raczej fałszywymi jego zdaniem zeznaniami kobiety, która miała status pokrzywdzonej w tej sprawie. Kolejny raz zapowiedział też, że wytoczy jej proces. Małkowski przyznaje, że miał z kobietą romans, ale konsekwentnie zaprzecza, by ją zgwałcił.

Sprawa gwałtu na ciężarnej urzędniczce, którego rzekomo miał dopuścić się Czesław Małkowski, ciągnie się od 2008 r. W Olsztynie wybuchła wtedy seksafera, a mieszkańcy miasta odwołali prezydenta w lokalnym referendum. Czesław Małkowski od początku utrzymywał, że jest niewinny.

Pierwszy wyrok w tej sprawie wydał sąd w Ostródzie. W 2015 r. uznał on byłego prezydenta Olsztyna winnym zarzucanych mu czynów i skazał go pięć lat więzienia. Były prezydent Olsztyna przyznał się tylko do romansu z urzędniczką. Jednak z końcem grudnia 2018 r. został uniewinniony przez sąd w Olsztynie.



Czesław Małkowski był prezydentem Olsztyna z SLD od 2001 do 2008 r. W czasie śledztwa i procesu dwa razy ubiegał się o fotel prezydenta, dochodził do drugiej tury wyborów i minimalnie przegrywał. Teraz jest radnym.



Proces Małkowskiego toczył się za zamkniętymi drzwiami, szczegółów sprawy nie można ujawniać.