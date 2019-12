Kot z bionicznymi protezami podbija serca internautów

Sześcioletni kot o imieniu Vituzzo, który rok temu stracił tylne łapy po poważnym wypadku drogowym, zdobywa coraz większą popularność w sieci. Chociaż w takich przypadkach zwierzę jest zazwyczaj usypiane, Vituzzo otrzymał specjalne bioniczne protezy. Stał się tym samym pierwszym kotem we Włoszech, któremu wczepiono sztuczne kończyny.

Historię kota Vituzzo przytacza portal brytyjskiego nadawcy BBC. Jak czytamy na stronie, do wypadku doszło w Mediolanie w grudniu 2018 r., gdy właściciele kota – były koszykarz Silvia Gottardi i jej żona Linda Ronzoni – wybrali się w podróż poślubną. Zwierzęciem miał opiekować się przez ten czas przyjaciel pary.



Podczas ich nieobecności Vituzzo niespodziewanie zniknął jednak na jeden dzień. Gdy go znaleziono, miał zmiażdżone tylne kończyny – prawdopodobnie w wyniku potrącenia przez samochód.



Na wieść o wypadku właściciele kota natychmiast wrócili do Mediolanu. Obrażenia, jakich doznał Vituzzo, były tak poważne, że chirurdzy natychmiast podjęli decyzję o amputowaniu mu jednej łapy. Lekarze próbowali uratować jego drugą kończynę, ale z powodu infekcji również trzeba było ją usunąć.



Ponieważ kot nie mógłby normalnie funkcjonować w takim stanie, medycy postanowili podarować kotu bioniczne protezy. Operacja zakończyła się sukcesem, a po wielu miesiącach prób Vituzzo nauczył się chodzić na swoich nowych łapach.



Rok po tych wydarzeniach kot sprawnie porusza się po domu, podbijając jednocześnie serca tysięcy internautów na całym świecie. Losy czworonoga z Mediolanu można śledzić w mediach społecznościowych na stronach „Vituzzo superstar”.

