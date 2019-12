Gasiuk-Pihowicz: Ustawa PiS sprowadzi sędziów do roli chłopów pańszczyźnianych

„Opinia SN jest miażdżąca dla przygotowanego przez PiS projektu” – twierdzi posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. Jej komentarz do uwag SN spotkał się z krytyką internautów.

W ocenie Sądu Najwyższego „sprzeczność między prawem polskim a unijnym, jaką projektodawca zamierza wywołać, z dużym prawdopodobieństwem prowadzić będzie do wszczęcia przez instytucje Unii Europejskiej procedury o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom wynikającym z traktatów, a w dłuższej perspektywie – do konieczności opuszczenia Unii Europejskiej”.



Zdaniem Kamili Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej w uwagach SN pada „wiele ostrych, ale i trafnych opinii”. We wpisie na Twitterze pokusiła się również o swoją ocenę projektu nowelizacji ustawy autorstwa polityków PiS.



„Po uchwaleniu tej ustawy sędziowie zostaną sprowadzeni do roli chłopów pańszczyźnianych w PiSowskim folwarku” – napisała.



Jej komentarz spotkał się z krytyką internautów.



„Rzeczywiście Pani opinia jest na poziomie chłopów pańszczyźnianych” – odpisał posłance jeden z użytkowników Twittera.

Może wreszcie nauczą się pracować? — AnkaM#folwarcznababa������ (@ankam72) December 17, 2019

A jak inaczej SN może ocenić ustawę, która robi porządek z jego środowiskiem. No na logikę — John Bugs (@John_Bugss) December 17, 2019

To odpowiedzialna praca, wymagająca sumienności. Mysza się nie nadaje. — Matteb03⚔️✝️������������ (@matteb03) December 17, 2019