Rekordowy transport metamfetaminy przechwycony na lotnisku

Rekordową ilość metamfetaminy przechwycono na lotnisku w Hongkongu – podała publiczna stacja RTHK. 110 kg narkotyku o łącznej wartości 77 mln dolarów hongkońskich (37,7 mln zł) było ukryte w przesyłce pochodzącej z Meksyku.

Przedstawiciel wydziału narkotykowego hongkońskiej służby celnej podkreślił, że to największa jak dotąd ilość metamfetaminy przechwycona w punkcie kontroli celnej. Dodał, że jest to również największa sprawa dotycząca tego narkotyku prowadzona przez hongkońskich celników od 2010 r.



Narkotyki przejęto 5 grudnia. Zdaniem celników część metamfetaminy przeznaczona była na lokalny rynek, a część miała trafić za granicę. Według dziennika „South China Morning Post” taka ilość narkotyku mogła być warta nawet sześć razy więcej w innych krajach, takich jak Japonia czy Australia.



Chu Ka–wing z wydziału przesyłek lotniczych służby celnej powiedziała, że w kartonach z metamfetaminą znaleziono również zmiękczacz do tkanin o intensywnym zapachu. Jej zdaniem przemytnicy chcieli w ten sposób uniknąć wykrycia narkotyków przez funkcjonariuszy i zdezorientować psy pracujące w służbie celnej.



„SCMP” informował w 2018 r., że zakrojona na szeroką skalę kampania antynarkotykowa w sąsiadującej z Hongkongiem prowincji Guangdong w Chinach kontynentalnych zmusiła hongkońskich handlarzy do poszukiwania nowych źródeł dostaw.

źródło: pap

Anonimowe źródło dziennika w organach ścigania powiedziało, że w tym roku rośnie ilość metamfetaminy ukrywanej w przesyłkach lotniczych wysyłanych do Hongkongu z Malezji, krajów Afryki i Meksyku. Zdaniem tego źródła celnicy nasilili w związku z tym kontrolę przesyłek i zwiększyli współpracę z funkcjonariuszami za granicą.Według oficjalnych danych w 2018 roku władze Hongkongu przechwyciły 359 kg metamfetaminy, czyli o 149 proc. więcej niż rok wcześniej.