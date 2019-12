Morawiecki: Nasza propozycja ma zapobiec chaosowi w sądownictwie

– Żadne poważne państwo nie mogłoby sobie pozwolić na to, że jedni sędziowie kwestionują możliwość powoływania oraz wydawania wyroków i podejmowania decyzji przez innych sędziów – podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, projekt PiS ma zapobiec chaosowi w sądownictwie.

Premier był pytany we wtorek o planowaną reformę w sądownictwie, czy propozycje w projekcie PiS, nie idą za daleko oraz czy mogą być z tego jakieś konsekwencje dla Polski, np. finansowe.



– Zastanówmy się, czy jakieś poważne państwo, na przykład Zachodniej Europy mogłoby sobie pozwolić na to, że jedni sędziowie kwestionują możliwość powoływania oraz wydawania wyroków i podejmowania decyzji przez innych sędziów, do jakiego stanu taka sytuacja by prowadziła? – odparł Morawiecki.



Jak ocenił, „taka sytuacja prowadziłaby do stanu chaosu w sądownictwie i żadne poważne państwo oczywiście na coś takiego sobie nie może pozwolić”.



– W związku z tym warto, żeby przypomnieć środowisku sędziowskiemu, jakie standardy panują w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej – na której bazujemy nasze zmiany, zmiany które się teraz pojawiły, jako propozycja w Sejmie, a przede wszystkim w oparciu o ustawę niemiecką i ustawę francuską - otóż tam panują zdecydowanie zasady apolityczności sędziów – podkreślił szef rządu.





„Musimy zabezpieczyć porządek w ramach wymiaru sprawiedliwości”



Jak zaznaczył, według francuskiej ustawy, sędzia na przykład „nie może się angażować w takie działania, w jakie angażują się niestety niektórzy, nieliczni na szczęście, sędziowie w Polsce”.



– W związku z tym, żeby zapobiec temu chaosowi, zapobiec w jakim sensie też bałaganowi w tym obszarze wymiaru sprawiedliwości, ta propozycja została sformułowana – dodał. Według szefa rządu warto też sięgnąć do zapisów niemieckich ustaw i francuskich, gdzie – jak mówił – „konsekwencje dyscyplinarne poszły dużo dalej”.



– W Niemczech na przykład są konsekwencje również karne. U nas te propozycje tak daleko, jak niemieckim nie idą, i tak daleko, jak francuskie również nie idą, natomiast zdecydowanie musimy zabezpieczyć porządek w ramach wymiaru sprawiedliwości – zaznaczył premier.



Jak zaznaczył, jeśli można mieć wątpliwość co do statusu niektórych sędziów, czy grup sędziów, to „chyba przede wszystkim do tych, którzy powołani zostali przez Radę Państwa PRL”. – W związku z tym Rada Państwa tamtych czasów powołująca sędziów, to jest organ - zdaniem niektórych sędziów - właściwy. Natomiast Krajowa Rada Sądownictwa powołana w pełnej zgodzie z konstytucją, a nawet w większej zgodzie z konstytucją, niż poprzednia inkarnacja KRS, jest niewłaściwa. No szanowni państwo, ja takiej logiki nie pojmuję – oświadczył Morawieckiej.



– Myślę, że wszyscy obywatele RP coraz więcej się zastanawiają i powinni się zastanowić nad tym, jaki jest rzeczywiście status sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL – dodał premier.



W czwartek posłowie PiS złożyli w Sejmie obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze.